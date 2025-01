Grubo. Hiszpanie się nie hamują ws. Szczęsnego. "Kto wie, co by było"

FC Barcelona zdobyła w niedzielę 15. w historii Superpuchar Hiszpanii. Drużyna Hansiego Flicka rozbiła w Dżuddzie Real Madryt 5:2, mimo że od 5. minuty przegrywała 0:1 po golu Kyliana Mbappe. Jednak już do przerwy Katalończycy prowadzili 4:1 po bramkach Lamine Yamala, Roberta Lewandowskiego, Raphinhi oraz Alejandro Balde.

Na początku drugiej połowy na 5:1 podwyższył Raphinha. I kiedy wydawało się, że Katalończycy będą kontynuować demolkę przeciwników, czerwoną kartkę zobaczył Wojciech Szczęsny. Polak faulował przed polem karnym Mbappe, a chwilę później bramkę na 2:5 zdobył Rodrygo.

"Mundo Deportivo" wyliczyło, że był to kolejny łomot, który Barcelona spuściła odwiecznemu rywalowi. Dziennik przypomniał, że tylko w tym sezonie Katalończycy zdobyli w El Clasico aż dziewięć bramek. 26 października Barcelona ograła Real na jego stadionie w La Liga aż 4:0.

Ale to nie jedyna wysoka wygrana Katalończyków z madrytczykami w ostatnim czasie. "Mundo Deportivo" przypomniało, że Barcelona już 12. raz zdobyła co najmniej pięć bramek w jednym meczu przeciwko Realowi Madryt.

Hiszpanie podsumowali lanie w El Clasico

Dziennik wyliczył wysokie wygrane Barcelony z ostatnich lat. W sezonie 2008/09 klub z Camp Nou wygrał w Madrycie 6:2, by w kolejnych rozgrywkach triumfować u siebie aż 5:0. W sezonie 2018/19 Barcelona wygrała 5:1, a w rozgrywkach 2021/22 - tak jak w tych - rozbiła Real na wyjeździe 4:0.

Na koniec uwaga najmniej przyjemna dla polskich kibiców. "W Dżuddzie Barcelona 12. raz zdobyła co najmniej pięć bramek w meczu z Realem, stając się zarazem pierwszą drużyną, która strzeliła mu cztery gole do przerwy" - zaczęli dziennikarze.

"A kto wie, ile tych goli by jeszcze padło, gdyby Szczęsny nie został wyrzucony z boiska w 59. minucie" - dodali. Kolejny mecz czeka Katalończyków 15 stycznia. Będzie to domowe spotkanie z Betisem w Pucharze Króla, w którym z powodu zawieszenia na pewno nie zagra Szczęsny. W sobotę Barcelona zagra na wyjeździe z Getafe w La Liga, a 21 stycznia czeka ją wyjazd do Lizbony na mecz Ligi Mistrzów z Benficą.