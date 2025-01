Hiszpan komentował przyszłość Szczęsnego w Barcelonie. Niestety

Przed starciem z Realem Madryt wielu polskich kibiców miało zapewne cichą nadzieję, że jeśli Wojciech Szczęsny spisze się dobrze, to może Hansi Flick zatrzyma go w podstawowym składzie na dłużej. Może to on teraz dostanie swoją szansę w La Liga i Lidze Mistrzów, jako że Inaki Pena spisywał się co najwyżej solidnie. Niestety sytuacja z 56. minuty i czerwona kartka dla Polaka za faul na Kylianie Mbappe wszystko popsuły.

Szczęsny nawarzył piwa. Nie wiadomo, czy będzie miał szansę je wypić

Nikt nie ma wątpliwości, że na ten moment to Pena pozostanie pierwszym bramkarzem "Blaugrany". Co gorsza, Szczęsny nie zagra w najbliższym meczu Pucharu Króla z Realem Betis, bo w Hiszpanii czerwone kartki nie uznają podziałów na rozgrywki i "kier" złapany w Superpucharze wymusza pauzę również w Pucharze Króla. Można by się nawet obawiać, że jeśli Barcelona przegra z Betisem i pożegna się z Copa del Rey, Szczęsny może już nie włożyć rękawic w jej barwach. Czy faktycznie jest aż tak źle?

O to "Przegląd Sportowy" Onet zapytał dziennikarza dziennika "AS" Jose Espino. Hiszpan nie nakreślił aż tak apokaliptycznej wizji, ale przyznał, że sytuacja Polaka nie jest łatwa. Nic bowiem tak naprawdę nie zależy w pełni od niego. - Trudno powiedzieć, co będzie dalej. W środę Wojtek nie zagra przeciwko Betisowi w Pucharze i ten mecz da odpowiedź na pytanie. Wszystko zależy od tego, jak spisze się Inaki Pena - powiedział Espino.

Hiszpański dziennikarz bez ogródek o przyszłości Szczęsnego

Zdaniem Hiszpana po Szczęsnym widać jeszcze brak pełni formy, co jednak zupełnie go nie dziwi. Zapytany natomiast o szanse pozostanie Polaka w Barcelonie po sezonie, jego przewidywania nie są dla Wojciecha optymistyczne.

- Bardzo cenię Szczęsnego, ale w tych ostatnich dwóch meczach było widać, że nie jest jeszcze w optymalnej formie. Jednak po tak długiej przerwie w treningach nie jest to nic nadzwyczajnego. Co do jego przyszłości, nie ma na ten moment żadnych informacji na temat rozmów. Gdybym miał zaryzykować, to dziś uważam, że nie zostanie w klubie na dłużej - ocenił Jose Espino.