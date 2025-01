To nie Szczęsny najbardziej rozwścieczył kibiców. "Co za wstyd"

To było jedno z najbardziej szalonych El Clasico w ostatnich latach. Demolka FC Barcelony do przerwy, czerwona kartka dla Wojciecha Szczęsnego, nieudana próba Realu, by powrócić do meczu, wielkie emocje. Ostatecznie Katalończycy poradzili sobie w osłabieniu i wygrali 5:2, zdobywając pierwsze trofeum od grubo ponad roku. Dla polskiego kibica był to mecz słodko-gorzki, bo oprócz wpadki Szczęsnego obejrzeliśmy także gola oraz piękną asystę Roberta Lewandowskiego.

Szczęsny nabroił, ale nie tylko on

Mogłoby się wydawać, że mimo wygranej Szczęsny znajdzie się na cenzurowanym wśród kibiców. W końcu rzucił on Realowi Madryt koło ratunkowe, a jego jedyne szczęście w całej tej sytuacji polegało na tym, że "Królewscy" nie potrafili z tego skorzystać. I faktycznie Polak miewał po wielu meczach lepszą prasę (choć niektóre media potraktowały go łagodnie), jednak to nie on był największym antybohaterem finałowego El Clasico. Komentarze fanów w mediach społecznościowych jasno wskazują, że najwięcej krytyki spadło na kogo innego.

Nadawca finału zawiódł. Kibice sakramencko wściekli

Konkretnie na telewizję Movistar. Miała ona wyłączne prawa do transmitowania całego Superpucharu (oba półfinały + finał) na terenie Hiszpanii. I nie podołała wyzwaniu. Jak pisze hiszpański portal Relevo, wielu fanów miało spory kłopot, by skorzystać z aplikacji telewizyjnej Movistar. Zakładając, że mecz w ogóle udało się odtworzyć, transmisja często się zacinała i trzeba było wchodzić od nowa. Taki stan rzeczy dotyczył zarówno telefonów komórkowych, jak i laptopów oraz samych telewizorów, przez co sporo osób przegapiło niemałą część meczu. "Bezpieczni" byli jedynie użytkownicy dekoderów, niekorzystający z samej aplikacji.

"Co za wstyd. Płacę niemało za subskrypcję, a teraz oni wyrzucili mnie z sesji i to niemożliwe, by znów się zalogować i obejrzeć El Clasico. Już od pół godziny próbuję. Bez skutku", "Czy Movistar może mi powiedzieć, dlaczego aplikacja nie działa? Płacę wam 200 euro miesięcznie, więc wykonujcie swoją pracę!", "Naprawdę nawaliliście akurat w momencie finałowego El Clasico? Jesteście po prostu złodziejami" - to tylko niektóre z komentarzy rozwścieczonych hiszpańskich fanów. Movistar na ten moment (popołudnie, poniedziałek 13 stycznia) nie odniosło się nijak do tych kłopotów.