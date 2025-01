Fatalne wieści dla Barcelony. To może zmienić wszystko

FC Barcelona zdemolowała Real Madryt w Superpucharze Hiszpanii i mogła cieszyć się ze zdobycia trofeum. Jednak już w pierwszej połowie pojawił się poważny problem, gdyż z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Inigo Martinez. Jeszcze w trakcie meczu hiszpański dziennik "AS" przekazał informacje dotyczące stanu zdrowia środkowego obrońcy. Nie są one optymistyczne i mogą zmusić Barcelonę do zmiany planów.

Fot. REUTERS/Pedro Nunes