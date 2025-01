Flick przemówił nt. Szczęsnego. Słowa poszły w świat

FC Barcelona rozbiła 5:2 Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Nie obyło się bez dramaturgii, bo w 56. minucie (przy wyniku 5:1) Wojciech Szczęsny otrzymał czerwoną kartkę za faul na Kylianie Mbappe, przez co Duma Katalonii musiała kończyć ten mecz z jednym zawodnikiem mniej. W miejsce Polaka na boisku zameldował się Inaki Pena, który już w pierwszej akcji skapitulował. Faul na francuskim napastniku miał miejsce przed polem karnym, więc Królewscy wykonywali rzut wolny. Do stałego fragmentu gry podszedł Rodrygo, który zamienił go bezpośrednio na bramkę. Zdaniem ekspertów hiszpański golkiper popełnił błąd.

Hansi Flick zabrał głos nt. czerwonej kartki dla Wojciecha Szczęsnego

Na pomeczowej konferencji prasowej Hansi Flick zabrał głos nt. tego spotkania. - Dziś pokonaliśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie i zdobyliśmy tytuł. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest dzień, w którym należy być pozytywnym - powiedział, cytowany przez hiszpańskiego "AS-a".

Hansi Flick został również zapytany o sytuację z Wojciechem Szczęsnym. - Gdy masz tylko dziesięciu zawodników na boisku, to nie jest łatwo grać przeciwko Realowi Madryt. Mamy dwóch fantastycznych bramkarzy. Broniliśmy jako drużyna - stwierdził.

Z kolei "Mundo Deportivo" podkreśliło, że po meczu Hansi Flick podziękował swoim piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu. Dlaczego tym drugim? - Ponieważ omówiliśmy zmiany, które należało wprowadzić po tym, jak Szczęsny został wyrzucony i wyszły one dobrze - kontynuował.

Hansi Flick zdobył pierwsze trofeum z Barceloną. "Wciąż możemy grać lepiej"

Dzięki temu zwycięstwu Hansi Flick zdobył pierwsze trofeum z FC Barceloną. Mimo wysokiego zwycięstwa z Realem Madryt niemiecki szkoleniowiec podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że choć jest dumny z zespołu, jego podopieczni muszą jeszcze się poprawić w niektórych aspektach. - Wygraliśmy Superpuchar jako zjednoczona drużyna, ale jesteśmy Barcą i jesteśmy zobowiązani do poprawy. Nie oglądamy się za siebie. Żyliśmy chwilą i musimy przyznać, że była ona spektakularna - przyznał, cytowany przez dziennik "Marca".

- Musimy wyciągać wnioski z każdego meczu. Wciąż możemy grać lepiej, mamy młody zespół. W niektórych tygodniach nie graliśmy dobrze. Sytuacja w lidze nie jest dobra, ale rozmawialiśmy o tym w szatni - zakończył.