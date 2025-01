Co za cios w Barcelonę. Z tej strony się go nie spodziewali. "Oszustwo"

7 stycznia kibice FC Barcelony dostali znakomitą wiadomość. Okazało się, że Dani Olmo i Pau Victor Daniego Olmo i Pau Victora będą mogli grać w finale Superpucharu Hiszpanii i La Lidze. To efekt decyzji Wyższej Rady Sportu (Consejo Superior de Deportes). Spotkało się to z wściekłością władz ligi. Specjalne oświadczenia wydały też kluby - m.in. Athletic Bilbao, Las Palmas, Valladolid, Atletico Madryt, Valencia i Espanyol.

Były piłkarz FC Barcelony krytykuje klub. Słowa poszły w świat

W piątek znany dziennikarz Fabrizio Romano napisał na portalu X, że LaLiga chce anulować rejestrację Daniego Olmo i chce to zrobić, udając się do sądu i odwołując się od decyzji CSD.

Teraz na temat afery ws. FC Barcelony głos zabrał były piłkarz tego klubu - Holender Ronald de Boer (33 spotkania). W hiszpańskim klubie Holender zawiódł - zagrał tylko w 33 spotkaniach w ciągu dwóch sezonów i przeniósł się do Rangers F.C.

- To bardzo smutne, że tak piękny klub jak FC Barcelona nadal pozwala sobie oszukiwać. Inne kluby postępują zgodnie z obowiązującymi zasadami, starają się przetrwać, ale Barcelonie wszystko może ujść na sucho, co jest prawdziwym szaleństwem. Gdyby to była firma, to by ogłosiła upadłość - powiedział Ronald de Boer, cytowany przez hiszpański "Sport".

Porównał też sytuację Barcelony z Realem Madryt. W dość ostry sposób.

- To niedorzeczne, bo zrobiła się z tego telenowela. Barcelona chce jedynie kontynuować rywalizację z Madrytem i nienawidzi faktu, że Real w dalszym ciągu odnosi sukcesy - dodał de Boer, który w 1995 roku wygrał Ligę Mistrzów z Ajaxem.

W niedzielę FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Mecz rozpocznie się o godz. 20. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.