Hiszpanie o 23:53 ujawnili ws. Araujo. Zrobił to przed meczem z Realem Madryt

Hiszpańskie media poinformowały o szokującej decyzji Ronalda Araujo. Urugwajczyk, z którym Barca negocjuje przedłużenie kontraktu, otrzymał ofertę z Juventusu wartą 35 mln euro. Blaugrana odrzuciła tę ofertę, co miało nie spodobać się piłkarzowi, który ma być otwarty na ten transfer i osiągnął porozumienie z przedstawicielami Starej Damy. Ponadto obrońca miał poprosić Hansiego Flicka, by ten nie wystawiał go w kolejnym meczu.

Gwiazda rozwścieczyła władze FC Barcelony

Hiszpańska "Marca" donosi, że "Barca jest zdenerwowana na Araujo z powodu pojawienia się informacji o jego przyszłości, gdy drużyna gra o tytuł". Przypomnijmy, w niedzielę 12 stycznia Duma Katalonii zmierzy się w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt.

"Ewentualne odejście Ronalda Araujo z Barcelony wywołało duży szok wśród wszystkich kibiców Barcy, którzy byli przekonani, że obrońca w końcu przedłuży swój kontrakt z klubem po ofercie przedłużenia, jaką ten mu przedstawił" - czytamy.

To dlatego w klubie są wściekli. Chodzi o El Clasico

Zdaniem dziennikarzy decyzja Araujo o odejściu z Juventusu pokrzyżuje plany Dumy Katalonii, która liczyła, że defensor będzie stanowił o sile drużyny przez kolejne kilka lat. "Ale wielka irytacja w klubie idzie w innym kierunku" - donosi "Marca". Władze FC Barcelony miał zirytować fakt, iż nie był to odpowiedni moment na tego rodzaju plotki o możliwym odejściu zawodnika.

Dziennik tłumaczy, że FC Barcelona będzie grać w niedzielę o pierwszy tytuł w tym sezonie. Co więcej, będzie to mecz z Realem Madryt, więc przed takim mecze trzeba całą uwagę i koncentrację poświęcić na El Clasico. "Do zamknięcia rynku pozostało jeszcze trochę czasu. W klubie uważają, że Araujo powinien był unikać tych doniesień do czasu po meczu, kiedy do zamknięcia okienka pozostały jeszcze trzy tygodnie" - czytamy. Co prawda sam piłkarz nic oficjalnie nie powiedział, ale pojawiły się pierwsze doniesienia, które są szeroko komentowane przez hiszpańskie media i kibiców Blaugrany.

Marca potwierdza, że 35 mln euro, które miał zaproponować Juventus to za mało, by FC Barcelona sprzedała Ronalda Araujo. "Juventus, Arsenal czy jakakolwiek inna drużyna, która będzie chciała go pozyskać, będzie musiała zaoferować znacznie więcej. Barca jest skłonna go sprzedać, ale za 70 lub 80 milionów" - czytamy.