Media: Oto skład na mecz Real Madryt - FC Barcelona. Wiemy, co ze Szczęsnym

Początek kadencji niemieckiego trenera był fantastyczny. Barcelona gromiła kolejnych rywali i wpadki niemal jej się nie zdarzały. To zmieniło się w listopadzie i obecnie zajmuje ona w La Liga dopiero 3. miejsce. Rozgrywki Superpucharu Hiszpanii podopieczni Flicka zaczęli w dobrym stylu i w półfinale pokonali Athletic Bilbao. Dość niespodziewanie w tym meczu zagrał Wojciech Szczęsny, który dopiero kilka dni wcześniej zadebiutował. I teraz można się zastanawiać: czy znów dostanie szansę?

Zobacz wideo Szczęsny na dłużej w bramce Barcelony? Gleń: Umiem sobie wyobrazić, że będzie numerem 1

Tak zagra Barcelona z Realem? Hiszpanie podali skład na El Clasico

W sobotę hiszpańskie media były przekonane, że Polak znów pojawi się w bramce Barcelony. I to się nie zmienia w publikacjach o przewidywanych składach. Choć niektórzy się wahają. Portal fcbarcelonanoticias.com pisze tak: "Wątpliwości są co do obsady bramki, gdzie rywalizują Szczęsny i Pena. Piłkarz urodzony w Alicante został ukarany w półfinale turnieju". Ostatecznie jednak serwis stawia na Szczęsnego. Przewiduje też, że Hansi Flick skorzysta z usług Daniego Olmo.

To właśnie prawdopodobnym powrotem Olmo do składu najbardziej żyją hiszpańskie media. Wyższa Rada ds. Sportu dopuściła jego oraz Pau Victora do gry choć obaj początkowo nie mogli zostać zarejestrowani. Portale sportingnews.com i elfutbolero.es wskazują, że Flick wciąż może zdecydować się na wystawienie Gaviego zamiast Olmo. Na takie rozwiązanie stawia też "AS", który uważa przy tym, że jego występ jest "jedyną wątpliwością".

Wątpliwością nie jest za to występ Roberta Lewandowskiego. Polak nie strzelił gola w półfinale, więc w finale wszyscy związani z Barceloną będą liczyć na to, że nawiąże do poprzedniego El Clasico - w październiku, w wygranym 4:0 meczu, zdobył dwie bramki.

Przewidywany skład Barcelony wg. "AS":

Szczęsny - Kounde - Cubarsi - Inigo Martinez - Balde - Casado - Pedri - Gavi - Lamine Yamal - Raphinha - Lewandowski

Przewidywany skład Barcelony wg. fcbarcelonanoticias.com:

Szczęsny - Kounde - Cubarsi - Inigo Martinez - Balde - Casado - Pedri - Olmo - Lamine Yamal - Raphinha - Lewandowski

Przewidywany skład Barcelony wg. Eurosportu:

Szczęsny - Kounde - Cubarsi - Inigo Martinez - Balde - Casado - Pedri - Olmo - Lamine Yamal - Raphinha - Lewandowski

Przewidywany skład Barcelony wg. "Marki":