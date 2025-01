Media: Nagły zwrot ws. Olmo! La Liga kontratakuje

Przez problemy finansowe Dani Olmo mógł grać w FC Barcelonie tylko do 31 grudnia 2024 roku. Nabytek Blaugrany został zarejestrowany w ramach transferu medycznego za Andreasa Christensena. Kiedy termin upłynął, mistrz Europy i jego kolega - Pau Victor stracili możliwość występów w drużynie.

FC Barcelona wygrała walkę o Olmo i Victora

Joan Laporta uspokajał, że wszystko pozytywnie się skończy, ale tak się nie stało i LaLiga utrzymała swoją decyzję o wykluczeniu dwóch zawodników FC Barcelony. Władze katalońskiego klubu postanowiły walczyć o swoich zawodników i złożyły odwołanie do Wyższej Rady Sportu (CSD).

W czwartek (tj. 9 stycznia) FC Barcelona potwierdziła dobre dla nich wieści ws. swoich piłkarzy. "Dani Olmo i Pau Victor zostali zarejestrowani w La Liga, a zatem są dostępni do wyboru przez trenera Hansiego Flicka, w tym na niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii o 20:00 CET. W środę Wyższa Rada Sportu (Consejo Superior de Deportes, CSD) wydała nakaz, który dał zielone światło do gry obu zawodnikom" - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie Dumy Katalonii.

Ostra reakcja hiszpańskich klubów. Media: LaLiga przeprowadza kontratak

To nie spodobało się władzom ligi, które wyrejestrowały piłkarzy oraz rywalom Blaugrany. Serwis 3cat.cat informuje, iż LaLiga "przeprowadza kontratak w konfrontacji z Barceloną w sprawie rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora". W związku z tym kluby LaLigi zaczęły reagować na decyzję CSD, wyrażając swoje zaniepokojenie. Specjalne oświadczenia wydały Athletic Bilbao, Las Palmas, Valladolid, Atletico Madryt, Valencia i Espanyol. "Komunikaty stanowią odpowiedź na prośbę Javiera Tebasa (prezes LaLiga - przyp. red.), który zwrócił się do klubów o przeciwstawienie się tej decyzji" - czytamy.

"RCD Espanyol pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją, która powstała w hiszpańskiej piłce nożnej po przyjęciu i upublicznieniu uchwały przez Najwyższą Radę Sportu w sprawie piłkarzy Daniego Olmo i Pau Víctora z FC Barcelona" - czytamy w oświadczeniu klubu z Barcelony.

Fabrizio Romano: LaLiga chce anulować rejestrację Olmo

Teraz sensacyjne wieści przekazał na swoim Facebooku dziennikarz Fabrizio Romano, powołując się na hiszpańskie media. "LaLiga chce anulować rejestrację Daniego Olmo i chce to zrobić, udając się do sądu i odwołując się od decyzji CSD, donosi TV3" - czytamy we wpisie.

"Apelacja złożona przez LaLigę przed sporem administracyjnym ma na celu wygaśnięcie środka zabezpieczającego" - czytamy w serwisie 3cat.cat.

W niedzielę 12 stycznia FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Mecz zaplanowano na godz. 20:00. W półfinale z Athletic Bilbao wystąpił Wojciech Szczęsny, który zachował czyste konto. Czy Hansi Flick postawi ponownie na Polaka? Tego przekonamy się już wkrótce.