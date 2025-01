Dudek ocenił zachowanie Szczęsnego. Zwrócił uwagę na jeden szczegół

"Drugi raz Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski zagrali razem dla FC Barcelony, ale po raz pierwszy mieli naprzeciwko poważnych rywali. Znacznie lepiej spisał się Szczęsny, który dwiema świetnymi interwencjami pomógł wywalczyć awans do finału Superpucharu Hiszpanii. Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:0. Teraz nadchodzi niewyobrażalne" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl po środowym półfinale Superpucharu Hiszpanii.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Jerzy Dudek ocenił formę Wojciecha Szczęsnego. "Rósł z każdą minutę"

Mecz z Athletikiem był drugim dla Wojciecha Szczęsnego w barwach FC Barcelony po spotkaniu z czwartoligowym UD Barbastro w Pucharze Króla (4:0). Polski bramkarz dobrze spisał się przeciwko drużynie z Kraju Basków, co podkreślił Jerzy Dudek w rozmowie z portalem gol24.pl.

- Wojtek rósł z każdą minutą, choć pierwsze wyjścia miał nerwowe. Musiał się ratować zmianą decyzji, ale później jak wynik był ustawiony, podwyższony na 2:0 to prezentował się solidnie. To, co miał wybronić, to wybronił - ocenił były piłkarz Liverpoolu czy Realu Madryt.

- W jednej sytuacji bardzo dobrze skrócił kąt. To była taka interwencja, którą często widzę u hiszpańskich bramkarzy. Nie rzucają się na piłkę, tylko dobrze ustawieni utrudniają strzelcowi całym swoim ciałem. Było zatem widać już efekty pracy z trenerem bramkarzy w katalońskim klubie - wyróżnił Dudek. W skali liczbowej ocenił występ Szczęsnego na "siódemkę".

W mediach pojawiają się doniesienia, że w finale Superpucharu Hiszpanii Hansi Flick postawi na Wojciecha Szczęsnego. A co zrobiłby Dudek? - Moim zdaniem Wojtek zagra w finale Superpucharu Hiszpanii. Jeżeli prawdą jest, że Inaki Pena został odsunięty ze względu na to, że się spóźnił na odprawę, to trener musi być konsekwentny. Ja na pewno byłbym konsekwentny. Hansi Flick musi postawić na Wojtka, bo go nie zawiódł - podsumował.

Zobacz też: Słynny klub patrzy na Piątka. Fantastyczny sezon Polaka

Finał Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w niedzielę 12 stycznia o godz. 20:00. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.