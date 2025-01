Pilne wieści ws. Lewandowskiego przed finałem Superpucharu Hiszpanii

Robert Lewandowski mógł mieć mieszane odczucia po półfinale Superpucharu Hiszpanii pomiędzy FC Barceloną i Athletikiem Bilbao. Jego zespół wygrał 2:0, lecz Polak zmarnował kapitalną okazję na zdobycie bramki. A po zakończeniu spotkania niepokój wzbudziło nagranie z udziałem napastnika.

Robert Lewandowski kulał po meczu Athletic Bilbao - FC Barcelona. Wiadomo, co z jego zdrowiem

Widać tam, że 36-latek wyraźnie kuleje, co mogło wywołać popłoch w Barcelonie przed zbliżającym się finałem, w końcu ewentualny brak najlepszego strzelca byłby potężnym osłabieniem. Nowe wieści w tej sprawie przekazał kataloński "Sport".

Tam wspomniano o Polaku oraz dwóch innych ważnych piłkarzach, którzy zostali zmienieni. "W Barcelonie nie ma obaw co do kondycji Lamine'a Yamala, Gaviego i Lewandowskiego na niedzielę. Zmiany w meczu z Athletikiem były prostym środkiem ostrożności, mającym na celu uniknięcie dalszego obciążania fizycznego młodych zawodników i zaopiekowanie się Polakiem, który kuśtykał z lekką kontuzją, co nie przeszkodzi mu w grze" - czytamy.

Robert Lewandowski nie trenował po meczu FC Barcelony. Tak jak Wojciech Szczęsny

Wspomniani trzej zawodnicy nie wzięli udziału w czwartkowym treningu. Jednak to nie powód do obaw, albowiem odpoczywali wszyscy piłkarze, którzy półfinał rozpoczęli od pierwszej minuty, w tym Wojciech Szczęsny.

Teraz Katalończycy oczekują na drugi półfinał pomiędzy Realem Madryt a Mallorcą. Zostanie on rozegrany na stadionie Króla Abdullaha w Dżuddzie w czwartek o godz. 20:00 czasu polskiego. Natomiast finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę 12 stycznia.