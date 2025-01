Świat zachwycony Szczęsnym, a tu takie słowa Bońka. Nie miał litości

FC Barcelona wygrała 2:0 z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii, a w bramce Katalończyków stanął Wojciech Szczęsny. Według hiszpańskiej prasy Polak bronił dlatego, że Inaki Pena spóźnił się na odprawę i Hansi Flick ze złości odstawił go na boczny tor. Nie ważne dlaczego, ale Szczęsny zagrał naprawdę dobre spotkanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Życiowy wynik Pawła Wąska! Absolutny thriller w finale TCS

Zbigniew Boniek ocenił grę Wojciecha Szczęsnego w Superpucharze Hiszpanii. "Ostatnie mecze"

- To tak samo, jakby Legia Warszawa pojechała grać z jakąś trzecioligową drużyną, o której nikt w Polsce nie słyszał i byśmy się podniecali, że zamiast pierwszego bramkarza zagrał drugi - mówił Zbigniew Boniek po debiucie Szczęsnego w meczu z Barbastro. Czy po występie bramkarza w znacznie ważniejszym spotkaniu zmienił zdanie?

Nie do końca, bo były prezes PZPN-u znów uważa, że gra Szczęsnego nie ma już tak wielkiego znaczenia. Przynajmniej dla niego. - Wojtek jest w końcówce kariery, gra w piłkę dla zabawy. Niech mu się wiedzie jak najlepiej, teraz przed nim finał, ja się nie będę jednak podniecał, że 34-letni, choć znakomity, bramkarz gra ostatnie mecze w karierze - przyznał Boniek w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Żeby nie było tak gorzko, stwierdził jednak, że bramkarza należy pochwalić za grę. - Zagrał bardzo dobrze, zanotował kilka ważnych interwencji, choć czasami było widać, że miał trochę przerwy, ale klasa to nie woda, było ją widać. Bardzo dobrze wypadł - dodał Boniek.

Zdaniem legendy polskiej piłki występ Szczęsnego jest niepotrzebnie wynoszony do rangi niezwykłego wydarzenia. - Jaki wielki moment dla polskiej piłki? - pytał Boniek. - Przecież on już kończył karierę, notabene zawsze mówiłem, że robi to za wcześnie, a potem kontuzji doznał ter Stegen, a teraz Wojtek zagrał, bo trener chciał ukarać pierwszego bramkarza. Niech mu się wiedzie, ale proszę ode mnie nie wymagać, że mam się tym podniecać i że nie będę spał z tego powodu - podsumował.

Na koniec Boniek dodał, że we Włoszech bramkarz nie budzi tak dużego zainteresowania, a co więcej, mecz nie był nawet transmitowany w tamtejsze telewizji. Być może Włosi obejrzą finał, który zaplanowano na 12 stycznia, a Szczęsny znów stanie w bramce. Rywalami Barcelony będą zawodnicy Mallorki lub Realu Madryt.