Co za wpadka Hiszpanów! Szczęsny się tylko uśmiechnie

Wojciech Szczęsny zagrał drugi mecz w barwach FC Barcelony. Po debiucie w wygranym 4:0 spotkaniu z czwartoligowym Barbastro w Pucharze Króla Szczęsny znalazł się w wyjściowym składzie Barcelony na mecz z Athletikiem w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Barcelona wygrała ten mecz 2:0 po golach Gaviego oraz Lamine'a Yamala. "Opatrznościowy. Musiał być bardzo uważny przy wyjściach z bramki, wycinać dośrodkowania lub grać piłką zdecydowanie i bez zdenerwowania. Czyste konto, a dwie bramki nieuznane" - pisały hiszpańskie media o występie Szczęsnego.

Hiszpańska dziennikarka Helena Condis podała, że Inaki Pena został ukarany przez Hansiego Flicka, ponieważ spóźnił się cztery minuty na sesję aktywacyjną. Jak na te wieści odpowiedział Flick? - Szczęsny grał, a Inaki był rezerwowym. To była moja decyzja - mówił trener Barcelony na pomeczowej konferencji prasowej.

- Jestem bardzo szczęśliwy. Półfinały i finały gra się po prostu po to, by je wygrywać. Awansowaliśmy do finału i już skupiamy się na tym, co czeka nas za cztery dni. Chcemy zdobywać trofea. Dziś wykonaliśmy krok w odpowiednim kierunku i mam nadzieję, że uda się nam dokończyć tę robotę - mówił Szczęsny w rozmowie z oficjalną telewizją Barcelony. Niewykluczone, że Szczęsny zagra też w finale Superpucharu Hiszpanii w Dżuddzie.

Ależ wpadka hiszpańskich dziennikarzy. Chodzi o Szczęsnego. "Nie wiedziałem"

Wpadkę przy okazji ocen z meczu Athletic - Barcelona zaliczył kataloński "Sport". Na profilu dziennika na portalu X pojawiła się grafika z pomeczowymi ocenami. Szczęsny otrzymał "siódemkę" w skali 1-10, natomiast przy jego zdjęciu widnieje podpis "I. Pena". Internauci od razu wyłapali tę wpadkę. "Ale bardzo zmienił się Inaki", "dowiedziałem się, że Inaki grał, a obejrzałem cały mecz", "nie wiedziałem, że Pena grał dzisiaj" - czytamy w komentarzach.

Jak "Sport" uzasadnił swoją notę dla Szczęsnego? "Polak zaprawiony w tysiącu bitew nie zmarzł przed wyzwaniem. Bronił się bliżej bramki niż zwykle Inaki Pena, a interwencje i świetne zabezpieczenie przeplatał kilkoma wyjściami, co z pewnością sprawiło, że Hansiemu Flickowi jeżyły się włosy na głowie. Jednak 'Tek' zdołał je rozstrzygnąć i po raz drugi w dwóch meczach zachował czyste konto, po tym jak "obronił się" przed dwoma nieuznanymi bramkami" - napisali katalońscy dziennikarze.

Finał Superpucharu Hiszpanii odbędzie się w niedzielę o godz. 20:00 czasu polskiego. Barcelona zagra w nim ze zwycięzcą meczu Real Mallorca - Real Madryt. Relacja tekstowa na żywo z finału Superpucharu w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.