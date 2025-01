Flick dostał pytanie o Szczęsnego i od razu wypalił. Króciutko

Styczeń to już tradycyjny okres na Superpuchar Hiszpanii, który od kilku lat rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej. W pierwszy półfinał FC Barcelona zmierzyła się z Athletikiem Bilbao. Barca zwyciężyła 2:0 po trafieniach Gaviego oraz Lamine Yamala - oba na początku pierwszej i drugiej połowy.

Flick dostał pytanie o Szczęsnego i wypalił. Temat zamknięty

Niespodzianką w składzie Katalończyków była obecność Wojciecha Szczęsnego, który kilka dni temu zadebiutował w barwach Barcy w spotkaniu Pucharu Króla - wygranym 4:0 przeciwko UD Barbados. Wszyscy spodziewali się, że na starcie w Superpucharze do bramki wróci Inaki Pena, ale - jak podały hiszpańskie media - ten spóźnił się na zbiórkę przedmeczową. Hansi Flick postanowił w ten sposób ukarać podstawowego bramkarza i do gry wskoczył Szczęsny.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Hansi Flick został zapytany o okoliczności tej decyzji. - Szczęsny grał, a Inaki był rezerwowym. To była moja decyzja - odpowiedział króciutko Niemiec i uciął temat. - Myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. W niektórych momentach nie dominowaliśmy jak zwykle, ale jestem szczęśliwy. Celem było dotarcie do finału i cieszymy się, że zachowaliśmy czyste konto - dodał. Dla Szczęsnego to drugie czyste konto w drugim spotkaniu rozegranym dla Barcy.

Polski bramkarz nie tylko zachował czyste konto, ale popisał się aż pięcioma skutecznymi interwencjami przy strzałach zawodników z Kraju Basków. Miał także sporo pracy przed polem karnym. Wielokrotnie interweniował poza obszarem bramkarza.

Kataloński "Sport" wystawił Szczęsnemu siódemkę w skali od 1 do 10. "Polak zaprawiony w tysiącu bitew nie zmarzł przed wyzwaniem. Bronił się bliżej bramki niż zwykle Inaki Pena, a interwencje i świetne zabezpieczenie przeplatał kilkoma wyjściami, co z pewnością sprawiło, że Hansiemu Flickowi jeżyły się włosy na głowie. Jednak 'Tek' zdołał je rozstrzygnąć i po raz drugi w dwóch meczach zachował czyste konto, po tym jak "obronił się" przed dwoma nieuznanymi bramkami" - napisano o bramkarzu. Z kolei "Mundo Deportivo" określiło go jako "opatrznościowy".