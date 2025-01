Tak Barcelona zareagowała na karę dla Viniciusa. W tle Lewandowski

Vinicius Junior został zawieszony na dwa mecze po tym, jak obejrzał czerwoną kartkę w meczu Realu Madryt z Valencią (2:1) za uderzenie Stole Dimitrievskiego. Katalońskie media porównały już karę Brazylijczyka do tego, za co Robert Lewandowski i Hansi Flick zostali ukarani w ostatnich miesiącach. Teraz do decyzji ws. Viniciusa odniosła się wiceprezes Barcelony w radiu RAC1. - Z takimi właśnie sytuacjami musimy się mierzyć jako Barcelona - przekazała Elena Fort.

3 Fot. REUTERS/Pablo Morano Otwórz galerię Na Gazeta.pl