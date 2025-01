Uciekł z FC Barcelony i bardzo tego pożałował. "To nie ten facet, którego znam"

Pierre Emerick Aubameyang był piłkarzem Barcelony przez pół roku w 2022 roku, ale zdecydowano się go sprzedać do Chelsea, aby zrobić miejsce dla Roberta Lewandowskiego, który w tym czasie przenosił się na Camp Nou z Bayernu Monachium. Aubameyang miał wówczas spory udział w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii przez Barcę. W 17 meczach ligowych strzelił 11 goli, ale władze katalońskiego klubu zdecydowały się sprzedać go do Chelsea.

Aubameyang uciekł z FC Barcelony. Ujawnia powody

- Nie byłem przygotowany na to, co wydarzyło się w Barcelonie. To był chaotyczny rok, ale był dla mnie dobry, a jednocześnie nie chcieli mnie. Przeszedłem do Chelsea w stu procentach ze względu na Tuchela. Gdyby Tuchel nie był w Chelsea, nie byłoby możliwości, abym opuścił Barcelonę - mówił teraz napastnik w wywiadzie dla "The Athletic".

Niemiec był wtedy trenerem londyńskiego klubu, a Aubameyang znał go z okresu gry w Borussii Dortmund. Rzeczywistość jednak brutalnie zweryfikowała wyobrażenia Gabończyka. - Nie poznawałem Tuchela. To nie był ten facet, którego poznałem kilka lat temu. Mieliśmy wtedy bardzo bliskie relacje. Tylko on naprawdę mnie rozumiał w Dortmundzie. W Chelsea wydawało się, że coś jest nie tak. Miałem wrażenie, że nie cieszył się z tego czasu. Przegraliśmy i byłem wkurzony. Normalnie by oszalał, ale przyszedł do szatni i wyszedł. Powiedziałem sobie: To nie jest facet, którego znam. To bardzo dziwne. Następnego dnia go zwolnili - zdradził Aubameyang.

W późniejszym czasie 35-latek otwarcie opowiadał, że chętnie wróciłby do Barcelony, ale ta nie była zainteresowana jego usługami. Mimo że teraz jest zawodnikiem saudyjskiego Al-Qadsiah, wciąż ma dom w stolicy Katalonii. - Nadal mam ten dom, ale od tamtej pory nie wróciłem. Chyba zacznę go wynajmować, bo moje dzieci nie chcą jechać do Barcelony. Ich szkoła zorganizowała tam wycieczkę, ale oni powiedzieli, że nie pojadą. Popełniłem błąd, nie rozmawiając z nikim - podsumował Gabończyk.

Pierre-Emerick Aubameyang w Al-Qadsiah gra od lipca 2024 roku. W tym sezonie w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił siedem goli.