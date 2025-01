Tak Ukraińcy nazwali Lewandowskiego. Mają dla niego wyjątkowe określenie

Czy Robert Lewandowski nadal będzie zabójczo skuteczny w 2025 roku? To pytanie zadaje sobie wielu kibiców reprezentacji Polski i Barcelony, ale nie tylko. Ukraiński portal champion.com.ua opublikował artykuł poświęcony dokonaniom naszego napastnika. Tamtejsi dziennikarze rozpływają się wręcz nad Lewandowskim i to nie tylko jeśli chodzi o to, co robi na boisku. Mają dla niego nawet wyjątkowe określenie.

3 Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię Na Gazeta.pl