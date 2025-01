Wraca głośny gest Lewandowskiego. Katalończycy grzmią: "Skandal"

Czy Vinicius Junior otrzymał adekwatną karę do swojego zachowania w meczu z Valencią? Komitet Rozgrywek zawiesił Brazylijczyka na dwa spotkania, co jest karą minimalną za zobaczenie bezpośredniej czerwonej kartki. To oburzyło przede wszystkim Katalońskie media, które grzmią o "skandalu" i porównują tę sytuację do tej Roberta Lewandowskiego z listopada 2022 roku.

