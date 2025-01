Oficjalnie. Oto kara dla Viniciusa. Niewiarygodne

Choć Vinicius Junior i tak nie ma w Hiszpanii najlepszej prasy, ostatni mecz Realu na wyjeździe z Valencią jeszcze bardziej zraził do niego wielu kibiców. W 79. minucie meczu, gdy madrytczycy przegrywali 0:1, Brazylijczykowi kompletnie puściły nerwy. Prowokowany przez bramkarza rywali zaatakował go, uderzając w okolice szyi i boku głowy. Po analizie VAR sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, ku jeszcze większej wściekłości skrzydłowego. Vinicius zaczął się rzucać w stronę sędziego, aż koledzy z zespołu musieli niemal wrzucić go do tunelu prowadzącego do szatni.

Vinicius nieprzejęty tym, co zrobił

Po wszystkim piłkarz wrzucił na media społecznościowe bardzo zdawkowe przeprosiny, ale było jasne, że poważniejsza kara go nie minie. Hiszpańskie media początkowo pisały o co najmniej czterech meczach zawieszenia, a maksymalnie nawet o aż dwunastu. Ostatecznie wyrok nie okazał się być aż tak bezwzględny.

Łaskawy wyrok dla Viniciusa

Stacja Cope podała, że La Liga oficjalnie zawiesiła Viniciusa na dwa mecze. Oznacza to, że Brazylijczyka zabraknie w rywalizacji domowej z Las Palmas w niedzielę 19 stycznia, a także w wyjazdowym starciu z Realem Valladolid w sobotę 25 stycznia. Mowa zatem o dwóch zespołach z dolnej części tabeli, jako że Las Palmas to aktualnie 13. zespół ligi, natomiast Valladolid zamyka stawkę.

Co istotne, kara dotyczy wyłącznie meczów ligowych. Vinicius Junior może zatem bez przeszkód wystąpić w Superpucharze Hiszpanii, który rozgrywany będzie w Arabii Saudyjskiej. Real Madryt w półfinale zmierzy się z Mallorcą. Ten mecz już w czwartek 9 stycznia o 20:00.