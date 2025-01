Real straci swoją wielką gwiazdę? Doszło do pierwszych rozmów!

Vinicius Junior rozgrywa obecnie siódmy sezon w barwach Realu Madryt. Brazylijczyk jest niekwestionowaną gwiazdą "Królewskich" i przez siedem lat przyczynił się do zdobycia m.in. trzech mistrzostw Hiszpanii oraz dwóch tytułów Ligi Mistrzów.

Chociaż umowa Viniciusa wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku, to już latem ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, że kluby z Arabii Saudyjskiej chętnie by go u siebie widziały. W mediach pojawiały się doniesienia o operacji, której koszt wyniósłby kilkaset milionów euro. Real Madryt odsyłał Saudyjczyków do zapisanej w kontrakcie klauzuli, która wynosi miliard euro, a sam Vinicius ostatecznie odrzucił ofertę z Półwyspu Arabskiego.

Arabia Saudyjka nie odpuszcza ws. Viniciusa Juniora. Latem szykuje się kolejna telenowela

Jednak to nie zraziło Saudyjczyków, na co wskazują najnowsze doniesienia w tej sprawie, które przekazał Mario Cortegana z portalu The Athletic. Dziennikarz poinformował, że liga saudyjska ciągle ma oko na Viniciusa i doszło do rozmowy telefonicznej z jego agentem w grudniu ubiegłego roku.

Cortegana napisał, że kolejnej próby zakontraktowania Viniciusa należy spodziewać się podczas letniego okienka transferowego. A jaki klub jest najbardziej zainteresowany Brazylijczykiem? Al-Ahli, w którym grają m.in. Roberto Firmino, Franck Kessie czy Riyad Mahrez.

Dziennikarz dodał, że Real Madryt wyraził chęć przedłużenia umowy z 24-latkiem, ale jego agent woli poczekać do końca sezonu, żeby mieć lepszą pozycję negocjacyjną.

W obecnym sezonie Vinicius Junior rozegrał 23 mecze dla Realu Madryt, w których zdobył 14 bramek i zanotował 10 asyst. Kolejny mecz drużyna Carlo Ancelottiego rozegra w czwartek 9 stycznia o godz. 20:00 w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Mallorcą.