Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego przed Superpucharem. Poszło w świat

23 gole w 24 meczach - takim bilansem legitymował się Robert Lewandowski przed meczem z UD Barbastro (4:0) w Pucharze Króla. I choć jest on imponujący, to eksperci i dziennikarze podkreślali, że coś zacięło się w Polaku. Ten coraz rzadziej trafiał do siatki, szczególnie w La Liga, choć okazji ku temu nie brakowało. Marnował je jednak na potęgę. We wspomnianym starciu z czwartoligowcem 36-latek powetował sobie niepowodzenia, bo zdobył dwa gole. A teraz przed nim kolejny mecz i zdaniem katalońskiego "Sportu", to właśnie nasz rodak może odegrać w nim kluczową rolę.

Kapitalne statystyki Lewandowskiego w Superpucharze Hiszpanii. Szansa na śrubowanie wyniku

Już w środę 8 stycznia Barcelona zagra z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Faworytem rzecz jasna będzie drużyna Hansiego Flicka, ale musi to też potwierdzić na boisku. Niemal pewne jest, że w tym meczu wystąpi Lewandowski. I zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, będzie miał przed sobą jasny cel - zdobyć kolejnego gola.

I to bramkę numer pięć w tych rozgrywkach. Jak zauważyła redakcja "Sportu", Polak legitymuje się znakomitymi statystykami w Superpucharze Hiszpanii. Jak dotąd rozegrał cztery spotkania i w każdym z nich zdobywał gola. Tym samym ma średnio jedno trafienie na mecz, co daje mu siódme miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców tych rozgrywek w historii. Najwięcej bramek zdobył Leo Messi, bo 14 w 20 starciach.

Lewandowski w wyjątkowym gronie

"Historico" - takim mianem określili Lewandowskiego dziennikarze, co w tłumaczeniu na język polski oznacza "historyczny". I wydaje się ono nie być na wyrost. Tę samą pozycję w zestawieniu, co Polak, zajmują legendy futbolu. Mowa m.in. o Cristiano Ronaldo, Xavim Hernandezie czy Antoine Griezmannie.

Jeśli napastnikowi Barcelony uda się zdobyć kolejne trafienie, to może zrównać się z Frederikiem Kanoute, który w barwach Sevilli w dwóch meczach strzelił pięć goli. "To, czy trofeum Superpucharu Hiszpanii 2025 trafi do gabloty muzeum Barcelony, będzie zależało w dużej mierze od głównego bohatera: Roberta Lewandowskiego" - podsumowała redakcja "Sportu".

Klasyfikacja najlepszych strzelców Superpucharu Hiszpanii:

1. Leo Messi - 14 goli

2. Raul, Karim Benzema - 7 goli

4. Aitor Beguiristain, Christo Stoiczkow - 6 goli

6. Frederic Kanoute - 5 goli

7. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior, Xavi Hernandez, Antoine Griezmann, Jose Mari Bakero, Aritz Aduriz - 4 gole

Czy w środę Lewandowski dołoży trafienie? O tym przekonamy się po godzinie 20:00. Wtedy to zabrzmi pierwszy gwizdek. Napastnik znalazł się w kadrze na ten mecz, podobnie zresztą jak i Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz zaliczył w końcu oficjalny debiut w barwach Barcelony i pokazał się z dobrej strony. Nie wpuścił żadnego trafienia w meczu z Barbastro, za co otrzymał pozytywne recenzje. Nie jest wykluczone, że i w środę stanie między słupkami.

