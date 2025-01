Hiszpanie ogłaszają ws. Lewandowskiego! Tego nikt się nie spodziewał

Do końca października Robert Lewandowski strzelił 14 bramek w La Liga - w tym dwie w wygranym 4:0 meczu z Realem Madryt. W kolejnych tygodniach już nie było tak dobrze. Do końca 2024 roku zdobył tylko dwa gole w lidze, a Barcelona przestała wygrywać. W ostatnich trzech meczach przed przerwą świąteczną - z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów (3:2), Leganes (0:1) i Atletico (1:2) - nie trafił ani razu.

Lewandowski jednym z bohaterów Barcelony. "Najlepszy w Europie"

A nastroje wokół Barcelony tylko się pogorszyły przez zamieszanie z zarejestrowaniem Daniego Olmo i Pau Victora. Dlatego pewna wygrana w meczu z Barbastro w Pucharze Króla była potrzebna klubowi, żeby przynajmniej częściowo opanować sytuację. I to się udało. Barcelona wygrała 4:0. Z perspektywy polskiego kibica najwięcej radości sprawił oczywiście debiut Wojciecha Szczęsnego oraz dwie bramki Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie liczą, że Polak wróci do regularnego strzelania. Jednocześnie zauważają, że mimo gorszej formy w poprzednich tygodniach - trzy mecze z rzędu bez gola zdarzyły mu się pierwszy raz od kwietnia - trudno znaleźć w tym sezonie lepszego napastnika od niego.

"Lewandowski przezwyciężył kryzys i w swojej robocie jest najlepszy w Europie" - zauważa hiszpański "Sport". "Łącznie strzelił już 25 goli w 25 meczach, średnio zdobywając jedną bramkę co 81 minut. Biorąc pod uwagę pięć największych lig, puchary krajowe oraz międzynarodowe - żaden napastnik nie strzelił więcej goli od Lewandowskiego, który jest dużo lepszy od Haalanda (21), Kane'a (20) czy Salaha (20). Już nie wspominając o Viniciusie i Mbappe (obaj po 13 goli)" - czytamy.

Zbliżający się Superpuchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej będzie dla Lewandowskiego okazją do powiększenia dorobku. "Jeżeli uda mu się tam strzelić gola, to będzie miał trafienia we wszystkich rozgrywkach, które odbyły się w tym sezonie i polepszy swoje już i tak spektakularne liczby" - dodano.

W półfinale Superpucharu Hiszpanii Barcelona zagra z Athletikiem Bilbao. Ten mecz odbędzie się w środę 8 stycznia o godzinie 20:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.