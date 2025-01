Ewa Pajor oczarowała całą Hiszpanię! Oto jak ją nazwali

Ewa Pajor od tego sezonu występuje w FC Barcelonie, gdzie trafiła z VfL Wolfsburg. W meczu 16. kolejki Blaugrana zmierzyła się z Realem Sociedad. Piłkarki z Katalonii wygrały 6:0, a nasza reprezentantka ustrzeliła hat-tricka w 59 minut i dołożyła jedną asystę.

Szał w Hiszpanii po tym, co zrobiła Ewa Pajor

Po tym meczu hiszpańskie media rozpływały się nad grą kobiecej drużyny FC Barcelony i samej Ewy Pajor. Kataloński "Sport" zatytułował swój artykuł: Pajor, Salma i Aitana przebierają się za 'Reinas Magas' w Zubieta. Reinas Magas to serial, w którym trzy dziewczyny trenują na wyimaginowanej wyspie Shangrilandii, aby stać się żeńską wersją Trzech Mędrców.

"Barça rozpoczęła rok 2025 w taki sam sposób, w jaki zakończyła rok 2024: strzelając gole i wygrywając. Blaugrana pokonała Real Sociedad w przededniu Dnia Trzech Króli imponującym wynikiem 0:6 po hat-tricku Ewy Pajor, dublecie Salmy Paralluelo i trafieniu Aitanie Bonmati" - czytamy.

Dziennikarze nadali nowy przydomek Ewie Pajor

Z kolei przed świętami "AS" swój tekst zatytułował: "Pajor, zabójca, za którym tęskniła Barcelona". W tekście dziennikarze zauważyli, że Polka przybyła do klubu latem, by wzmocnić pozycję, która była najsłabiej obsadzona.

Dziennikarze wymienili, że wcześniej na pozycji napastniczki grały Jenni Hermoso, która jest bardzo niska, Oshoala - "wynalazek Salmy", czy nawet Alexia Putellas w roli fałszywej "dziewiątki". "Tego lata wreszcie Barca znalazła swojego zabójcę: Ewę Pajor" - czytamy.

Nic dziwnego, że Hiszpanie nadali Ewie Pajor pseudonim "zabójca". Dzięki temu hat-trickowi Polka ma 13 trafień w lidze i prowadzi w tabeli najlepszych strzelczyń. Kobieca drużyna Barcy po 14 meczach ligowych ma na swoim koncie komplet zwycięstw.