Przerażające zderzenie w meczu Barcelony. Padł bezwładnie na murawę

W meczu FC Barcelony z UD Barbastro doszło do dramatycznego zdarzenia. Inigo Martinez i Jaime Ara zderzyli się głowami. Przy upadku zawodnik gospodarzy uderzył głową o murawę. - Wyglądało to przerażająco - powiedział komentujący to spotkanie Michał Żewłakow.

