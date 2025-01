Oto co Vinicius ma do powiedzenia po skandalicznym zachowaniu. Króciutko

Dla Realu Madryt piątkowe (3 stycznia) starcie z Valencią było szansą, by przynajmniej do niedzieli 12 stycznia (gdy swój następny ligowy mecz rozegra Atletico Madryt) wskoczyć na pozycję lidera La Liga. Madrytczykom długo się ten mecz nie układał. Od 27. minuty przegrywali 0:1 po trafieniu Hugo Duro. Mimo przewagi w posiadaniu piłki nie potrafili złamać defensywy rywali. Zmarnowali za to rzut karny, a konkretnie Jude Bellingham, który trafił w słupek. W 79. minucie z kolei stało się coś, co jeszcze podniosło poprzeczkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Austriacy zdominowali świat skoków. Oto jak pracują

Vinicius Jr oszalał. Musieli go wyprowadzić z boiska "za fraki". Teraz się kaja

Otóż właśnie wtedy z boiska wyleciał Vinicius Jr. Brazylijczyk kompletnie postradał zmysły. Najpierw uderzył bramkarza rywali Stole Dimitrevskiego w okolice tyłu głowy. Owszem, Macedończyk trochę zrobił, żeby go sprowokować, ale i tak skrzydłowy nie powinien był tak zareagować. Sędzia początkowo nie widział, co się stało, lecz obejrzenie powtórki na monitorze VAR nie pozostawiło wątpliwości. Brazylijczyk obejrzał czerwoną kartkę. Jednak to nie koniec szaleństwa.

Zaraz po tej decyzji Vinicius Jr ruszył w stronę sędziego z pretensjami. Jego koledzy z drużyny i sztabu Realu musieli wręcz siłą wepchnąć go do tunelu prowadzącego do szatni, zanim jeszcze bardziej by się pogrążył. Dopiero tam rozsierdzony piłkarz mógł ochłonąć. Krótko po spotkaniu Vinicius zabrał głos w tej sprawie poprzez media społecznościowe. Na portalu X zamieścił niedługi komunikat. - Przepraszam i dziękuję drużyno! - napisał Brazylijczyk.

Real poradził sobie mimo osłabienia

Podziękowania dla zespołu nie były spowodowane tym, że powstrzymali go oni przed zrobieniem czegoś jeszcze głupszego. Vinicius Jr dziękował kolegom za wygraną, bo choć osłabił swój zespół, Real i tak odwrócił losy meczu. Najpierw w 85. minucie do siatki trafił Luka Modrić, a w piątej minucie doliczonego czasu gry kibiców "Królewskich" w ekstazę wprawił Bellingham, rehabilitując się za pudło z karnego. Real wskoczył tym samym na pozycję lidera tabeli z przewagą 2 pkt nad Atletico. Mają jednak jeden mecz rozegrany więcej.