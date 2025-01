Prezydent Barcelony wypunktowany. Kompromitacja to mało powiedziane

- FC Barcelonie i jej prezydentowi Joanowi Laporcie długo udawało się ślizgać i przepychać różne rzeczy na ostatnią chwilę. Dotyczyło to głównie rejestrowania piłkarzy i spełniania warunków Finansowego Fair Play, ale wydaje się, że szczęście opuściła Katalończyków. Jest to oczywiście związane z rejestracjami Daniego Olmo i Pau Victora, którzy na dzisiaj nie mogą grać, gdyż nie zostali zarejestrowani do końca 31 grudnia - pisze dziennikarz Sport.pl Jakub Trochimowicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Barcelona skompromitowana? Znany działacz nie ma wątpliwości

Katalończycy znajdują się więc w trudnej sytuacji, a kibice tak naprawdę nie wiedzą, czy jeszcze zobaczą wspomnianą dwójkę w barwach Barcelony. Oczywiście łatwo domyślić się, że to sprawa Olmo jest tą pilniejszą dla fanów katalońskiego klubu. Zawodnik latem - po fenomenalnych mistrzostwach Europy - powrócił do korzeni i wydawało się, że będzie ważną postacią Barcelony na lata. Teraz może nie zagrać w niej do lata.

Barcelona jest krytykowana przez dziennikarzy, ale nie tylko. Prezydent klubu Joan Laporta dostał kolejny policzek od byłego kandydata na ten urząd Victora Fonta. Lider grupy "Tak dla przyszłości" w oświadczeniu po raz kolejny krytykuje Barcelonę, domaga się przejrzystości. Uważa, że wizerunek klubu został poważnie naruszony. O sprawie pisze "Mundo Deportivo".

Czytaj: Ogłaszają ws. Guardioli i Manchesteru City. "Trzęsienie ziemi"

"Były kandydat uważa, że powstał „okropny i niewłaściwy wizerunek najlepszego klubu na świecie", potępia "absolutny brak profesjonalizmu" w zarządzie" - czytamy. Wspomniany kataloński dziennik przytacza treść oświadczenia Fonta, który zarzuca Barcelonie sytuację, w której może ona stracić zawodnika zaledwie kilka miesięcy po podpisaniu z nim kontraktu.

- Może odejść z powodu zarządu pełnego improwizacji i absolutnego braku profesjonalizmu" - grzmi Font, żądając by Laporta z zarządem wyjaśnił niedopuszczalną jego zdaniem sytuacje.

- Chcemy poznać powód podpisania kontraktu z tak wartościowym zawodnikiem, wiedząc, że przekroczyliśmy Fair Play, skoro – jak pokazano – nie mieliśmy planu rozwiązania tej sytuacji. Jakie działania podejmie teraz klub, aby uniknąć straty Olmo i Pau Víctora? Chcemy przejrzystości w zakresie sprzedaży miejsc VIP na Camp Nou. Chcemy zachować nadzieję, że nie stracimy zawodnika zaledwie cztery miesiące po podpisaniu z nim kontraktu za 55 milionów euro - kończy

Czas pokaże, czy Font doczeka się odpowiedzi ze strony Laporty, a co najistotniejsze z punktu widzenia kibiców - czy Dani Olmo zagra jeszcze w granatowo-bordowych barwach.