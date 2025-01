1 stycznia, a Hiszpanie już odlecieli ws. Lewandowskiego

FC Barcelona ostatni mecz rozegrała 21 grudnia i obecnie wciąż ma świąteczno-noworoczną przerwę od spotkań. Piłkarze Hansiego Flicka do gry wrócą dopiero w nadchodzący weekend, ale hiszpańskim mediom nie przeszkadza to w pisaniu o znakomitej sytuacji Roberta Lewandowskiego w LaLiga. I to wszystko pomimo ostatniej posuchy strzeleckiej Polaka.

Robert Lewandowski "dominuje" w LaLiga. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Pierwszego dnia 2025 roku kataloński "Sport" postanowił przypomnieć, jak wygląda sytuacja wśród strzelców LaLiga. Już na samym początku nie zabrakło pochwały w kierunku Roberta Lewandowskiego i miłych słów o Polaku.

"Lewandowski dominuje w walce o trofeum "Pichichi" sezonu 2024-2025" - czytamy w pierwszych zdaniach. "Pomimo obniżonej skuteczności w ostatnich meczach zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców z 16 bramkami. Jego kolega z klubu Raphinha ma 11 goli, a domniemany rywal Kylian Mbappe jest trzeci z 10 golami" - dodano.

Hiszpanie podkreślają, że walka o miano najlepszego strzelca zapowiada się "ekscytująco", a Lewandowski i Mbappe to dwóch głównych faworytów do triumfu. "Kto zastąpi Artioma Dowbyka, który z 24. golami wygrał w poprzedniej edycji?" - pytają. "Lewandowski chce wygrać znów, bo nagrodę dostał już po sezonie 2022/23. Teraz zaczął świetnie, ale w ostatnich siedmiu meczach zdobył tylko dwa gole. To dodało skrzydeł jego prześladowcom - Raphinha jest jednak daleko. To samo Mbappe, któremu poprawa w końcówce roku dała trzecie miejsce" - dodano.

O innych zawodnikach Hiszpanie nie piszą z takim entuzjazmem, a zaznaczają tylko, że Alexander Sorloth, Vinicius Junior, Ayoze Perez i Dodi Lukebakio są na dalszych lokatach, a wszyscy mają na koncie po osiem goli. Oczywiście za Mbappe znajduje się jeszcze Ante Budimir z 10 trafieniami.

Klasyfikacja strzelców LaLiga: