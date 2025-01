Mourinho odpalił bombę. "Chcę zjednoczyć kraj"

Jose Mourinho obecnie jest trenerem Febernahce, a wcześniej prowadził AS Romę, Tottenham, Manchesteru United, Chelsea, Real Madryt i FC Porto. "The Special One" uznawany jest za jednego z najlepszych szkoleniowców w historii. Nigdy jednak nie prowadził reprezentacji narodowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Mirosław dziękuje za nominację do "Momentów Roku"

Jose Mourinho tego żałuje najbardziej. Chodzi o decyzję w Realu Madryt

Dla Mourinho przejście do Fenerbahce z pewnością było odejściem dla piłkarskiego mainstreamu, bo nie pracuje już w lidze z TOP5. Portugalczyk ma jednak plan na przyszłość i chciałby znów wrócić na najwyższy poziom, ale właśnie w reprezentacji narodowej.

- Chcę zagrać w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. Chcę zjednoczyć kraj wokół własnej drużyny narodowej, tak jak w przeszłości udawało mi się jednoczyć kibiców wokół klubów. Chcę zrobić dla piłki nożnej to, na co zasługuje ten sport. To będzie niesamowite - przyznał Mourinho w rozmowie z "Corierre dello Sport".

Przyszłość Mourinho znamy, ale szkoleniowiec w tym samym wywiadzie przemówił także o przeszłości. Konkretnie to o tym, czego najbardziej żałuje. Chodzi o sytuację z czasów, kiedy był trenerem Realu Madryt.

- Florentino Perez powiedział mi: "Mou, nie odchodź teraz, wykonałeś najtrudniejszą część i nadchodzi lepsze". Wiedziałem, że ma rację, ale po trzech trudnych latach w Hiszpanii chciałem wrócić do Chelsea. Powiedzenie mu "nie" jest tym, czego żałuje - wyznał Mourinho.

Portugalczyk pracował w Madrycie w latach 2010-2013, wygrał mistrzostwo Hiszpanii i krajowy puchar. Później wrócił do Chelsea i w podczas drugiego pobytu w klubie zdobył mistrzostwo Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.