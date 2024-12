Pilne spotkanie Laporty i Flicka. Niemiec już wie

Po znakomitym początku sezonu w La Liga FC Barcelona zdecydowanie osiadła na laurach. Dowód? Tylko jedno zwycięstwo w siedmiu ostatnich spotkaniach. To poskutkowało nie tylko stratą wielu punktów, ale i spadkiem w tabeli aż o dwie pozycje. Obecnie Katalończycy zajmują trzecią lokatę, a na tym złe wieści się nie kończą. Wciąż na drugą część sezonu nie zarejestrowano m.in. Daniego Olmo. I jeśli klubowi nie uda się tego zrobić do 1 stycznia, wówczas Hiszpan stanie się wolnym agentem i będzie mógł szukać nowego pracodawcy. To martwi też samego Hansiego Flicka, dla którego 26-letni piłkarz jest kluczowym ogniwem.

REKLAMA

Zobacz wideo Momenty Roku 2024. Lewandowski nie zawiódł w najważniejszym meczu świata. Te dwa gole!

Joan Laporta zwołał pilne spotkanie z Flickiem. Poruszył temat Olmo i transferów. Plan B wykonany

Joan Laporta zapewnia, że Barcelona zrobi wszystko, by zatrzymać nabytego latem zawodnika. Prezes postanowił też nieco uspokoić samego szkoleniowca, o czym donosi kataloński "Sport". Dziennikarze poinformowali, że w poniedziałek odbyło się pilne spotkanie Laporty, Flicka, a także Joana Solera, który jest odpowiedzialny za piłkę młodzieżową.

W jego trakcie Laporta chciał przedstawić Niemcowi opcje, jakimi dysponuje klub. Pochwalił się "małym" sukcesem. "Prezes wyjaśnił trenerowi, że sprzedaż części nowych lóż VIP na stadionie za około 100 milionów została zamknięta. I że jeśli władze hiszpańskiej ligi dadzą zielone światło na tę operację, to pozwoli ona Barcelonie działać na pełnych obrotach na następnym rynku transferowym" - czytamy.

Wydaje się więc, że Barcelona zabezpieczyła się na wypadek porażki w Sądzie Pierwszej Instancji. Tam rozpatrywana jest sprawa udzielenia klubowi tzw. środka zapobiegawczego ws. Olmo czy też Pau Victora. W przeszłości w taki sposób zarejestrowano do gry Gaviego. Rozprawa odbędzie się w poniedziałek 30 grudnia.

Zobacz też: Tak się szykują na debiut Szczęsnego. "14 agentów i funkcjonariuszy".

Co z Barceloną? Kluczowe dwa dni

I choć Laporta nieco uspokoił Flicka, to sprawa wciąż nie została rozwiązana. Po południu bądź też wieczorem powinien pojawić się oficjalny komunikat o tym, jaką decyzję podjął sąd. Czy przychyli się do wniosku Barcelony?

Jedno jest pewne, odmowa, a także brak zgody La Liga na wykorzystanie lóż na Camp Nou do rejestracji zawodników, może mocno skomplikować pozycję klubu. Już wcześniej media pisały, że drużyna "znalazła się w rozpaczliwej sytuacji".

Do gry piłkarze wrócą 4 stycznia. Wtedy to zmierzą się z Barbastro w 1/16 finału Pucharu Króla. Niewykluczone, że doczekamy się debiutu Wojciecha Szczęsnego. Czy na murawie pojawi się też Olmo? Tego nie wiadomo. Choć rejestracja dotyczy tylko La Liga, to dziennikarze donosili również, że 31 grudnia kończy się licencja federacyjna Hiszpana. Jeśli Barcelona jej nie przedłuży, to piłkarz nie będzie mógł występować w żadnych rozgrywkach, nawet w Lidze Mistrzów.