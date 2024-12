Tak się szykują na debiut Szczęsnego. "14 agentów i funkcjonariuszy"

FC Barcelona ostatnio zaliczyła spory spadek formy. W pięciu minionych kolejkach odniosła tylko jedno zwycięstwo i przez to spadła z fotelu lidera, a hiszpańska prasa regularnie ją krytykuje. Już w najbliższą sobotę ekipa Hansiego Flicka będzie mieć doskonałą okazję do przełamania się. Tego dnia zmierzy się z czwartoligowym Barbastro w Pucharze Króla.

Tak Barbastro przygotowuje się na przyjazd FC Barcelony

Spotkanie odbędzie się na stadionie Hueski i gospodarze zapewniają, że wszystko jest gotowe na przyjazd FC Barcelony. Kataloński "Sport" ujawnił, że zmobilizowanych zostało 14 agentów i funkcjonariuszy połączonych z jednostką bezpieczeństwa drogowego i jednostką kontroli tłumu. Mają oni zapewnić FC Barcelonie bezpieczny wjazd na stadion oraz zagwarantować bezpieczeństwo na drogach.

Dziennikarze dodają, że służby nie przewidują pojawienia się radykalnych grup kibiców. "I ostatnia nowość: 95 procent biletów jest już sprzedanych, a w najbliższy poniedziałek w biurach Barbastro ma zawisnąć napis "wyprzedane"" - czytamy w tekście.

Przypomnijmy, że w tym meczu ma zadebiutować Wojciech Szczęsny. Polak trafił do klubu w październiku i do tej pory nie dostał szansy na grę, co irytowało wielu kibiców w naszym kraju. Teraz w końcu ma stanąć między słupkami. "To będzie luksusowa kontynuacja jego kariery. Gra dla jednego z największych klubów na świecie, jeszcze w kwiecie wieku, uwodzi każdego" - czytamy w "AS".

Początek meczu FC Barcelony z Barbastro zaplanowany jest na godzinę 19:00. Ekipa Flicka rozgrywki La Ligi będzie kontynuować 18 stycznia. Wówczas zagra na wyjeździe z Getafe. Po 19 kolejkach zespół zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 38 punktów.