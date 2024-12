Trener wściekły na zachowanie Mbappe. "Naśmiewał się"

Kylian Mbappe w ostatnich miesiącach stał się obiektem krytyki z wielu powodów. Francuz przeżywał w Realu Madryt gorsze momenty, nie przyjeżdżał na zgrupowania reprezentacji Francji, a także był oskarżony o napaść na tle seksualnym w Szwecji (śledztwo umorzono z powodu braku dowodów). Zachowanie napastnika było dalekie od ideału, na co szczególnie uwagę zwrócono w jego kraju.

Znany trener był oburzony zachowaniem Kyliana Mbappe. "Naśmiewał się"

Obecnie Mbappe znów zasługuje na pochwały i ma za sobą kilka bardzo dobrych meczów. Sam zawodnik przyznał, że "sięgnął dna", ale już się z niego odbija i czuje się coraz lepiej. Zdaniem Pascala Dupraza napastnik był na "dnie" nie tylko piłkarsko, ale również w sposobie komunikacji z mediami i kibicami.

- Został powitany w Realu jak niewielu piłkarzy na świecie. Nie był już tylko człowiekiem związanym z piłką nożną. Był irracjonalny w swoim sposobie działania, ale także w sposobie wyrażania siebie i komunikacji. Czuł się prawie jak bóg futbolu - stwierdził były szkoleniowiec m.in. Tuluzy i Saint-Etienne w rozmowie z RMC Sport.

Dalej Dupraz przyznał, że zachowanie Mbappe m.in. z opuszczaniem zgrupowania reprezentacji Francji było po prostu nieprofesjonalne. - Nie wszystko mu się udało. Naśmiewał się z nas. Naprawdę, wyśmiewał nas i traktował protekcjonalnie - dodał szkoleniowiec.

Dupraz uważa, że ostatnie tygodnie to znaczna poprawa zachowania napastnika Realu Madryt. Ta ma przełożyć się na lepszy wynik sportowy. - Teraz wrócił do odpowiedniego zachowania i twardo stąpa po ziemi. Powrócił do pewnej formy normalności. Carlo Ancelotti może sprawić, że z Mbappe wyjdzie wreszcie dorosły mężczyzna - podsumował Francuz.

Kylian Mbappe w obecnym sezonie ma na koncie 14 goli i cztery asysty w 24 meczach w barwach Realu Madryt. Zespół Francuza kolejny mecz zagra 3 stycznia, kiedy to na wyjeździe zmierzy się z Valencią.