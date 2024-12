Media: Rozłam w Barcelonie! Flick i Deco mówią "nie" Laporcie

Rafael Leao trafił do Milanu latem 2019 roku. Choć nie miał łatwego początku, to z czasem stał się gwiazdą klubu. Bez jego wkładu mediolańczycy nie wróciliby na szczyt i nie sięgnęli po mistrzostwo kraju w sezonie 2021/22. W trwających rozgrywkach Portugalczyk radzi sobie ze zmiennym szczęściem. W 15 ligowych spotkaniach zdobył trzy gole i zaliczył pięć asyst.

Rozłam w Barcelonie. Piszą wprost o debacie

Nadal należy jednak do grona piłkarzy, którzy stanowiliby wzmocnienie niemal każdego klubu w Europie. Podobnie mogą myśleć w Barcelonie. W stolicy Katalonii już od jakiegoś czasu mówi się, że Portugalczyk mógłby wykonać kolejny krok w karierze i zamienić Milan na FC Barcelonę.

Według doniesień hiszpańskiego dziennika "Marca" jednym z celów klubu ma być sprowadzenie skrzydłowego. Z przenosinami łączeni byli dwaj zawodnicy: wspominany Leao i Nico Williams. Problem w tym, że w klubie mają istnieć dwie różne wizje dotyczące zwiększenia rywalizacji na tej pozycji. Według informacji przekazanych przez "Markę" orędownikiem sprowadzenia Leao jest przede wszystkim prezydent Joan Laporta. Miałoby to mieć związek z Jorge Mendesem, agentem piłkarskim mogącym pośredniczyć w potencjalnej transakcji.

Innego zdania mają być za to dyrektor sportowy Deco i trener Hansi Flick. "Rozumieją, że jest dobrym zawodnikiem, ale postawa, jaką prezentował w ostatnich miesiącach w Milanie, kiedy doszło do poważnych konfliktów z trenerem, nie jest najlepsza" - pisze "Marca", nawiązując do doniesień o nie najlepszych relacjach łączących Leao i trenera Milanu Paulo Fonsecę. Dodatkową przeszkodą może być cena.

"Jego cena rynkowa wynosi ponad 75 milionów i wszyscy zdają sobie sprawę, że Barcelona nadal ma odwieczne problemy Fair Play. Jest to bardzo kosztowna operacja" - czytamy w "Marce".

Rafael Leao w Milanie rozegrał 232 mecze, w których zdobył 64 gole i zaliczył 55 asyst. Kolejne spotkanie mediolańczycy rozegrają już 29 grudnia. Zmierzą się z Romą.