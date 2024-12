Barcelona ma problem z Lewandowskim. "Drażliwa kwestia"

- Przedłużymy kontrakt z Robertem, gdy osiągnie pułap rozegranych spotkań w tym sezonie. To klauzula zawarta w jego umowie - tak Joan Laporta, prezes Barcelony, wypowiedział się na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka jest ważny do czerwca 2026 roku, a kataloński "Sport" pisze wprost, że to jedna z ważniejszych kwestii do wyjaśnienia przez Barcelonę na początku przyszłego roku.

