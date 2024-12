Stało się. Vinicius odebrał nagrodę dla najlepszego na świecie

Vinicius Junior nie zdobył Złotej Piłki za 2024 rok. Potem Brazylijczyk wygrał plebiscyt "FIFA The Best" dla najlepszego piłkarza świata wg FIFA. Teraz skrzydłowy Realu Madryt był w gronie kandydatów do nagród Globe Soccer Awards.

