Barcelona krok od utraty wielkiej gwiazdy! Potężny cios

Sprawa z Barceloną i Danim Olmo ciągnie się, odkąd tylko mistrz Europy z tego roku przybył latem do Katalonii. "Blaugrana" nie od dziś ma poważne problemy z Finansowym Fair Play w Hiszpanii i nie może swobodnie rejestrować swoich zawodników. Kilka miesięcy temu uratowała ich poważna kontuzja Andreasa Christensena. Duńczyk został wyeliminowany z gry na długo i w jego miejsce można było zarejestrować Olmo, wykorzystując specjalny przepis, pozwalający uwolnić środki przeznaczane na wynagrodzenie zawodnika, który doznał poważnej kontuzji.

Powrót Duńczyka, powrót kłopotów. Barcelona nawarzyła piwa

Problem w tym, że Christensen już niedługo wraca, co znów pozostawiło Olmo z groźbą braku rejestracji do gry w La Liga. Barcelona weszła przez to w spór z władzami ligi i skierowała sprawę do sądu, uznając przepisy ligi za nieważne, a Komisję Delegatów La Liga za organ niekompetentny. W piątek 27 grudnia Sąd Gospodarczy nr 10 w Barcelonie ogłosił decyzję w tej sprawie.

Sąd odwrócił się od Barcelony. Dani Olmo o krok od wolnej ręki

Jak donosi dziennik "Mundo Deportivo" wniosek klubu o nakaz rejestracji Daniego Olmo do gry został odrzucony na podstawie jeszcze przedświątecznej rozprawy, podczas której swoje racje przedstawiali prawnicy zarówno La Liga, jak i Barcelony. Kataloński klub miał być przekonany o zwycięstwie, ale tęgo się przeliczył.

Efekt tego jest taki, że Barcelona na cztery dni przed końcem roku nadal ma Olmo niezarejestrowanego do gry w La Liga od 1 stycznia. Jeżeli Katalończycy nie znajdą sposobu, aby to zrobić, sprowadzony latem za 60 milionów euro piłkarz będzie mógł odejść w każdej chwili i to za darmo. Czy dla Barcelony jest jeszcze nadzieja? Owszem. Jak pisze "Mundo Deportivo", klub pozwał ligę także w Sądzie Pierwszej Instancji. Rozprawa w nim ruszy 30 grudnia. Jeżeli i tutaj klub nie wywalczy swego, to dwa dni później agent Daniego Olmo może się spodziewać lawiny ofert dla jego zawodnika, który będzie miał wolną rękę.