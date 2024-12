Tak Hiszpanie podsumowali Szczęsnego w połowie sezonu. Trafili w samo sedno

FC Barcelona zakończyła rok w La Liga na 3. miejscu i do rywalizacji w 2025 roku przystąpi zza pleców Atletico Madryt i Realu Madryt. W roli lidera strzelców do gry wróci także Robert Lewandowski. Kataloński dziennik "Sport" postanowił ocenić wszystkich zawodników klubu. Mimo tego, że kapitan polskiej kadry jest najlepszym strzelcem drużyny, to nie został oceniony najwyżej. Kilka słów napisano o Wojciechu Szczęsnym.

4 Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię Na Gazeta.pl