Co za deklaracja Mbappe! Teraz już nie będzie zmiłuj

Kylian Mbappe w ostatnich dwóch meczach zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Real Madryt pokonał Pachucę (3:0) i Sevillę (4:2), a media znów pisały o Francuzie w samych superlatywach. - Wiem, że mogę robić znacznie więcej. Wiem, że mam nogi, żeby strzelić jeszcze więcej. W ostatnich kilku meczach pokazywałem się z dobrej strony. Mecz z Athletikiem był dla mnie dobry pod tym względem, że wtedy sięgnąłem dna, nie wykorzystałem rzutu karnego i nadszedł wtedy czas, aby zdać sobie sprawę, że muszę dać z siebie wszystko dla tej koszulki i grać z osobowością - deklarował sam napastnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Paweł Fajdek zamierza spędzić święta? "Nie ominie mnie gotowanie"

Kylian Mbappe złożył deklarację ws. Realu Madryt. Słuchał tego Florentino Perez

Mbappe w trakcie tego sezonu miał już kilka kryzysów, a media nazywało go nawet niewypałem i wypominały mu zmarnowane okazje, kiepskie mecze i kolejne urazy. Donoszono także o bezpośrednim spotkaniu zawodnika z Florentino Perezem, na którym prezydent Realu miał wyrazić wsparcie dla swojej gwiazdy.

Czytaj również: Real znalazł następcę Modricia. "Byli pod wrażeniem"

A co zrobił Mbappe? "Marca" informuje, że złożył Perezowi wymowną deklarację ws. swojego pobytu w Madrycie. "Nikt nie będzie żałował mojego transferu" - miał powiedzieć francuski napastnik. Obiecał także, że będzie zdobywał bramki, tylko potrzebuje na to czasu i wzmocnienia poczucia własnej wartości w trudnym momencie.

Perez i jego najbliżsi współpracownicy mieli zareagować na to bardzo pozytywnie. "Nie wątpili, ale musieli usłyszeć to z ust Francuza" - napisało źródło o tej sytuacji. Prezydent Realu jest ogromnym zwolennikiem talentu Mbappe i wierzy w niego bardziej, niż w przeszłości wierzył m.in. w Karima Benzemę, kiedy ten wpadał w dołki.

Mbappe do przerwy świątecznej zgromadził na koncie 14 bramek i cztery asysty w 24 występach. Obecnie on i jego koledzy z Realu odpoczywają, a do gry wrócą w piątek 3 stycznia, kiedy to czeka ich ligowe spotkanie z Valencią. Początek meczu o 21:00.