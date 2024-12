Mbappe przebił Ronaldo w Realu. To nie żart

Cristiano Ronaldo przeszedł z Manchesteru United do Realu Madryt w 2009 roku, a odszedł w 2018 roku. Portugalczyk trafiał do klubu jako gwiazda i w stolicy Hiszpanii jeszcze umocnił swój status i wszedł na znacznie wyższy poziom. Wygrał właściwie wszystko i ustanowił mnóstwo rekordów. Po lipcowym transferze z PSG wszyscy oczekują, że w jego buty wejdzie Kylian Mbappe i również poprowadzi Real do chwały.

Kylian Mbappe przebił Cristiano Ronaldo. Statystyki w Realu Madryt są bezlitosne

Hiszpańskie media na każdym kroku porównują Mbappe do Ronaldo i nie inaczej zrobił dziennik "AS". Jak się okazuje, w pierwszych miesiącach po transferze Francuz zdołał nawet przebić Portugalczyka i do przerwy świątecznej zgromadził na koncie więcej bramek niż legenda w 2009 roku.

Konkretnie to Mbappe ma na koncie 14 trafień od transferu do świąt, a Ronaldo zdobył w tym czasie o jedną bramkę mniej. "Niech przemówi historia" - piszą Hiszpanie. Nie oznacza to jednak, że w całej tej sytuacji nie ma istotnego czynnika - jest nim liczba rozegranych meczów przez obu zawodników.

Mbappe do zdobycia 14 bramek potrzebował 24 meczów, a Ronaldo... 12. W 2009 roku po transferze Ronaldo zespół z Madrytu do świąt zagrał 21 spotkań, ale Portugalczyk doznał urazu w meczu Ligi Mistrzów. Kontuzja wykluczyła go z gry na osiem spotkań, a w jednym był zawieszony za kartkę. Strzelił więc jedną bramkę mniej od Mbappe, ale potrzebował do tego 12 meczów mniej.

Ronaldo do grudniowej przerwy w Madrycie zdobywał więc gola średnio co 67 minut. Jest to absolutnie kapitalny wynik. Dla porównania Mbappe trafiał średnio co 139 minut, a więc prawie o dwa razy więcej od Portugalczyka. W tej kwestii Francuz nie może się więc równać z legendarnym poprzednikiem, który w swoim pierwszym sezonie również nosił numer dziewięć na koszulce.

"Pomimo różnych spraw na tym samym etapie sezonu zdobyli prawie tyle samo bramek. Każdy może wyciągnąć swoje wnioski, ale obaj zapełniali stadiony i dawali ludziom powody do rozmów" - podsumowuje te statystyki "AS".