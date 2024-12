Barcelona zdecydowała ws. przyszłości Lewandowskiego! "Nie ma wątpliwości"

23 gole i dwie asysty w 24 meczach - to statystyki Roberta Lewandowskiego. I należy przyznać, że są dość imponujące. Tyle tylko, że w ostatnim czasie Polak wpadł w delikatny kryzys, podobnie zresztą, jak i cała FC Barcelona i do siatki tak regularnie już nie trafia. Media zaczęły więc dywagować na temat przyszłości 36-latka. Sugerowały, że jeśli nie odzyska skuteczności, to latem pożegna się z zespołem. Czy tak faktycznie będzie? Kiedy możemy spodziewać się decyzji?

Robert Lewandowski już wie. Wtedy rozpoczną się rozmowy ws. jego przyszłości. Musi być czujny

Nad tymi pytaniami pochylił się kataloński "Sport". Jak ujawnili dziennikarze, rozmowy w sprawie przyszłości Lewandowskiego zostaną podjęte w lutym, a więc po zamknięciu okna transferowego. Wtedy też najprawdopodobniej umowa Polaka zostanie automatycznie przedłużona na kolejny sezon, z racji tego, że rozegra wymaganą liczbę spotkań.

Jednak to, że kontrakt będzie trwał nadal, nie oznacza, że Barcelona zostawi Lewandowskiego. Redakcja podkreśliła, że zbliżające się lato może być idealną okazją, by sprowadzić jego następcę. Mowa o Haalandzie czy Gyokeresie. Co więcej, już za kilka miesięcy klub powinien mieć pieniądze na te transakcje.

Jednak to nie transfery mogą wpłynąć na pozycję napastnika, a... jego dyspozycja. Dziennikarze zauważyli, że od lutego klub będzie bacznie przyglądał się wynikom Lewandowskiego i to one mogą zadecydować o pozostawieniu go w klubie. "Od tego momentu osiągi piłkarza określą decyzję, w której toczy się otwarta wewnętrzna debata" - czytamy.

Jak obecnie wygląda sytuacja Lewandowskiego?

Mimo wszystko, póki co, w kuluarach panuje optymizm. "Barcelona ma znakomite relacje z agentem Lewandowskiego, Pinim Zahavim i od lutego będą rozmawiać na ten temat. Sam Deco nie ma wątpliwości co do tego, że wyniki Polaka są optymalne i że dobrym rozwiązaniem będzie odnowienie jego umowy na kolejny rok i poczekanie do 2026 roku na znalezienie następcy" - czytamy. Te słowa mogą uspokajać napastnika.

Polak musi się pokazać z jak najlepszej strony, by nie tylko zachować miejsce w klubie, ale i wywalczyć prestiżowe nagrody. Mowa m.in. o tytule króla strzelców La Liga, czy Złotym Bucie, a kto wie, może w perspektywie i o Złotej Piłce.

Kolejny mecz Barcelona i Lewandowski rozegrają 4 stycznia. Rywalem będzie Barbastro. To mecz w ramach 1/16 finału Pucharu Króla. Niewykluczone, że dojdzie w nim do tak wyczekiwanego debiutu Wojciecha Szczęsnego.