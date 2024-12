Tomaszewski w święta zrównał Szczęsnego z ziemią. "Rózga"

- A nikt Wojtka do zakończenia kariery nie namawiał. Teraz niech go namawiają, ale zrobił z gęby cholewę. Ale kto bogatemu zabroni... Niech robi co chce - mówił Jan Tomaszewski po tym, jak Wojciech Szczęsny wznowił karierę i podpisał umowę z FC Barceloną. Były bramkarz reprezentacji Polski nie odpuszcza golkiperowi.

Jan Tomaszewski nie odpuszcza Wojciechowi Szczęsnemu nawet w Święta. "Patrioci-idioci"

Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" i z okazji Świąt Bożego Narodzenia wręczał piłkarskie prezenty i rózgi. Na miłe upominki według byłego bramkarza zasłużyli Ewa Pajor, Lamine Yamal oraz Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Komu z kolei należy się karna rózga? Michałowi Probierzowi, Pawłowi Dawidowiczowi i Wojciechowi Szczęsnemu.

Szczęsny w 2024 roku zakończył karierę, wrócił i na razie nie gra w barwach Barcelony. To Tomaszewskiemu absolutnie nie pasuje. - Po co wracał? - pytał 76-latek. - Wszyscy mówili: "olaboga, będzie bronił!". Jak ja słyszałem tych patriotów-idiotów ekspertów, którzy mówili, że będzie grał w czwartym meczu, ja wówczas tłumaczyłem, żeby puknęli się w ten durny łeb - dodał Tomaszewski. Na tym się jednak nie skończyło.

- Popełnił nieprawdopodobny błąd, bo nie wchodzi się do tej samej rzeki. I siedzi na ławie, bo gra ulubieniec drużyny, czyli Pena. Za zakończenie kariery dla Wojtka prezent, bo był jednym z najlepszych bramkarzy świata. Na Euro 2024 nas prowadził. Natomiast rózga, że coś go podkusiło i za ławę w Barcelonie - stwierdził Tomaszewski.

Wojciech Szczęsny jest obecnie numerem dwa w Barcelonie, ale być może pojawi się na boisku w nowym roku. Katalończyków czekają dwa mecze - jeden w Pucharze Króla i jeden w Superpucharze Hiszpanii, więc może wreszcie Polak doczeka się swojej szansy. Przekonamy się o tym najwcześniej 5 stycznia przed meczem z Barbastro.