Jest ostateczna decyzja ws. następcy Lewandowskiego. "Nieoczekiwany obrót"

Robert Lewandowski pierwszą część poprzedniego sezonu miał kompletnie nieudaną. Polski napastnik rzadko trafiał do siatki, a do tego musiał zmagać się z kontuzjami. Panaceum na ówczesne problemy FC Barcelony miał być Vitor Roque. 19-letni Brazylijczyk przed rokiem dołączył do drużyny za 30 mln euro z Athletico Paranaense. Choć zapowiadano go jako "następcę Lewandowskiego", w barwach FC Barcelony uzbierał raptem 353 minut i dwa gole. Poza tym częściej grał na skrzydle niż w miejscu Polaka. Młody napastnik okazał się więc dla klubu niemałym problemem.

Miał zastąpić Lewandowskiego. Może wrócić do kraju. Sensacyjne wieści z Hiszpanii

Roque otwarcie narzekał na brak minut, a mimo to trener Xavi Hernandez na niego nie stawiał. Po przyjściu Hansiego Flicka nastolatek również nie dostał szansy. Zamiast tego trafił na wypożyczenie do Betisu Sewilla. Tam przez ostatnie pół roku prezentował się nieźle. W 23 występach strzelił sześć goli i dołożył asystę. Dobra postawa nie mogła pozostać niezauważona.

Według portalu e-Noticies FC Barcelona podjęła w sprawie Roque "ostateczną decyzję", a "sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót". Wszystko przez propozycję złożoną przez brazylijskie Palmeiras. Zespół z Sao Paulo chce wyłożyć za napastnika 20 mln euro plus zmienne. Gdyby FC Barcelona przystała na tę ofertę, 19-latek wróciłby do ojczyzny już w styczniu. - Brazylijski klub jest skłonny dołożyć wszelkich starań, aby sfinalizować ten transfer, a Barcelona byłaby zachwycona, gdyby tak się stało - twierdzi portal.

Media: Barcelona zdecydowała ws. Roque. Jest jedno "ale"

Dla Katalończyków rozwiązanie wydaje się bardzo korzystne. Jak na razie nic nie wskazuje na to, by Roque mógł wygrać rywalizację o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim. Poza tym klub w obliczu problemów finansowych wciąż potrzebuje gotówki. Mimo to wymiana nie jest jeszcze przesądzona. Dlaczego?

Bo ostatnie słowo będzie należeć do Betisu. Drużyna z Andaluzji wypożyczyła Roque na dwa lata, a do tego w każdej chwili może skorzystać z klauzuli wykupu tego gracza. Wystarczy, że wypłaci Barcelonie 25 mln euro i Roque trafi tam na stałe. Na ewentualny transfer musiałby zgodzić się także sam piłkarz, a jak się wydaje, w Betisie czuje się całkiem dobrze.