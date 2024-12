Hiszpanie oszaleli na punkcie Ewy Pajor. Tak ją nazwali

- Tego lata wreszcie Barcelona znalazła swojego zabójcę - tak o Ewie Pajor pisze dziennik "As". Polka pierwszą część sezonu kończy jako liderka klasyfikacji strzelców ligi hiszpańskiej. Hiszpanie nie mają wątpliwości, że transfer z niemieckiego Wolfsburga był strzałem w dziesiątkę. Jak wyliczyli, nasza napastniczka trafia do siatki średnio co 79 minut.

