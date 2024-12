FIFA wybrała najlepszego piłkarza świata. Nie mogło być inaczej

Złota Piłka w roku 2024 przypadła Hiszpanowi Rodriemu z Manchesteru City, co było ogromnym rozczarowaniem przede wszystkim dla Brazylijczyka Viniciusa Juniora z Realu Madryt. Mimo ogromnej kampanii medialnej "Królewskich", ich skrzydłowy musiał uznać wyższość mistrza Europy z Hiszpanią. I choć ta najważniejsza indywidualna nagroda trafiła w ręce defensywnego pomocnika City, tak Viniciusowi we wtorek przypadło także bardzo cenne wyróżnienie.

Vinicius jednak "The Best". Brazylijczyk najlepszym piłkarzem świata wg FIFA

Jak dobrze wiadomo, w ostatnich latach FIFA prowadzi równolegle do Złotej Piłki swój plebiscyt "FIFA The Best", którego finał za sezon 2023/24 miał miejsce we wtorek w Aspire Academy w katarskiej Dosze. W 2020 i 2021 roku to wyróżnienie dla najlepszego piłkarza świata wg FIFA odbierał Robert Lewandowski, który w 2020 roku nie otrzymał Złotej Piłki przez bardzo kontrowersyjne anulowanie plebiscytu przez France Football, a rok później minimalnie przegrał w nim z Argentyńczykiem Leo Messim.

Tym razem nagroda "FIFA The Best" trafiła w ręce Viniciusa Juniora. I choć FIFA nie zorganizowała żadnej efektownej uroczystej gali z udziałem piłkarskich gwiazd, brazylijski skrzydłowy Realu Madryt odebrał nagrodę osobiście, jako że w środę w Katarze wraz ze swoim zespołem rozegra finał Pucharu Interkontynentalnego z meksykańską Pachucą.

Nagroda "FIFA The Best" 2024 została przyznana za okres od 21 sierpnia 2023 do 10 sierpnia 2024 roku. Vinicius Junior w sezonie 2023/24 wygrał Ligę Mistrzów, La Ligę oraz Superpuchar Hiszpanii. Indywidualnie w 39 meczach oficjalnych w barwach Realu Madryt strzelił 24 gole i zaliczył 11 asyst. Szczególnie efektowne były jego występy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i to właśnie najbardziej wpływało pozytywnie na kandydaturę 24-letniego Brazylijczyka.

Z drugiej strony Vini miał kompletnie nieudany sezon reprezentacyjny, jako że jego reprezentacja Brazylii odpadła w ćwierćfinale Copa America, a sam Vinicius w głupi sposób wykartkował się z tego spotkania. Przeciwko Brazylijczykowi przemawiało również jego pretensjonalne, lekceważące i prowokacyjne zachowanie na boisku, aczkolwiek o ile przełożyło się to na niekorzystny dla niego wynik Złotej Piłki, tak w plebiscycie FIFA The Best Vinicius i tak okazał się najlepszy.

U kobiet bez niespodzianki. Aitana Bonmati zgarnia wszystko

W przeciwieństwie do nagrody dla najlepszego piłkarza, u piłkarek zwyciężczyni pokryła się z triumfatorką Złotej Piłki. Nagrodę otrzymała pomocniczka FC Barcelony, Hiszpanka Aitana Bonmati, która zwyciężyła także przed rokiem.

To czwarta kolejna nagroda dla piłkarki Barcelony, jako że przed Bonmati dwukrotnie triumfowała Alexia Putellas. Najlepszymi trenerami ubiegłego roku zostali Carlo Ancelotti i Emma Hayes, z kolei najlepszymi bramkarzami Emiliano Martinez oraz Alyssa Naeher.

Nagrodzeni w plebiscycie FIFA The Best 2024: