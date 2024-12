Lewandowski podpadł! Oto co się nie podoba sztabowi Barcelony

Na 24 mecze FC Barcelony w tym sezonie Robert Lewandowski tylko dziesięciokrotnie rozgrywał komplet minut. 13 razy schodził w trakcie drugiej połowy, a jedno spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. W niedzielnym meczu z Leganes (0:1) polski napastnik opuścił boisko 66. minucie spotkania, gdy został zmieniony przez Ferrana Torresa.

- Mniejsi zawodnicy zawsze robią to samo: utrzymują piłkę, podają ją do kogoś innego i próbują minąć czterech-pięciu zawodników. Zdjęcie Lewandowskiego było błędem. Nie wiem, czy tak się stało dlatego, że Lewandowski był zmęczony czy Flick chciał go oszczędzić, ale dziś był mecz, który Barcelona musiała wygrać - tak decyzję Hansiego Flicka o ściągnięciu Roberta Lewandowskiego ocenił Luis Garcia, były piłkarz Barcelony z lat 1995-2004.

Robert Lewandowski podpadł sztabowi Hansiego Flicka. Rewelacje od dziennikarza z programu "El Chiringuito"

Nowe światło na sytuację Roberta Lewandowskiego przekazał Jota Jordi w programie "El Chiringuito", informując jak polskiego napastnika postrzega sztab Hansiego Flicka. - Nie są zadowoleni z Lewandowskiego. W szczególności z jego pressingu - powiedział.

W tym samym programie Jordi przedstawił swoją opinię o Lewandowskim, która podgrzała atmosferę. - Proszę, opowiadaj mi o skrzydłach, o środku, o pressingu! Robert Lewandowski nie strzela tego, co powinien był strzelić. Lewandowski trzykrotnie miał sytuację "sam na sam" z bramkarzem, stał mniej więcej tak przed Dmitroviciem i trzy razy się pomylił. Kiedy Lewandowski strzela gole, to mówię, że jest najlepszy, ale w ostatnich pięciu meczach nie grał dobrze - grzmiał.

Czy w najbliższym czasie Lewandowski może wylądować na ławce rezerwowych? Wiele będzie zależało od formy polskiego napastnika oraz od tego, jak będzie prezentował się Ferran Torres. Hiszpan ostatnio ratował mecze Barcelonie, zdobywając cztery bramki w czterech ostatnich meczach.

W obecnym sezonie Robert Lewandowski zdobył 23 bramki i zanotował dwie asysty w 23 spotkaniach dla FC Barcelony. Ostatni mecz w tym roku Katalończycy rozegrają w sobotę 21 grudnia o godz. 21:00 u siebie z Atletico Madryt. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.