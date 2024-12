Nagły zwrot ws. Lewandowskiego?! Wieści gruchnęły przed meczem

Robert Lewandowski pozostaje najskuteczniejszym strzelcem FC Barcelony w tym sezonie, ale zarówno on, jak i cały zespół złapał ostatnio zadyszkę. W pięciu kolejnych ligowych spotkaniach wicemistrzowie Hiszpanii zdobyli raptem pięć punktów, a Lewandowski strzelił tylko dwa gole (z Celtą i z Betisem). We wtorek 3 grudnia podczas meczu z Mallorką trener Hansi Flick po raz pierwszy pozostawił Polaka na ławce i nie dał mu wejść nawet na minutę. W niedzielę sytuacja może się powtórzyć.

Flick znów posadzi Lewandowskiego na ławce? "Mundo Deportivo" ogłasza

FC Barcelona o godz. 21:00 rozpocznie mecz z 17. w ligowej tabeli Leganes. Hiszpańskie media spodziewają się, że niemiecki szkoleniowiec dokona pewnych zmian w wyjściowej jedenastce. Część z nich sugerowała, że nie pojawi się w niej Brazylijczyk Raphinha. Były jednak zgodne, że w ataku wystąpi Robert Lewandowski (o czym informowaliśmy na Sport.pl). Zupełnie inne informacje ma natomiast "Mundo Deportivo".

Zdaniem gazety poza składem powinien znaleźć się nie tylko Raphinha, ale i Pedri i właśnie Robert Lewandowski. Ich miejsca zajęliby Fermin Lopez, Gavi oraz Ferran Torres. Ten ostatni zagrałby w miejsce polskiego napastnika. W zeszłą środę zmienił go w meczu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund, po czym dwukrotnie trafił do siatki. Z czego wynikają ewentualne rotacje? Flick chciałby dać nieco odpocząć podstawowym zawodnikom i wprowadzić do gry "świeże nogi".

Poza tym "Mundo Deportivo" nie przewiduje innych zmian. W bramce powinien pojawić się Inaki Pena, w obronie kwartet - Kounde, Cubarsi, Martinez i Balde, a jedenastkę uzupełniliby Casado, Olmo i Lamine Yamal. Według dziennika pierwsze minuty w sezonie otrzyma wracający po kontuzji Ronald Araujo. Urugwajski stoper ma jednak wejść z ławki rezerwowych. Gotowy do gry będzie także Ansu Fati, który opuścił ostatnie sześć meczów z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawego uda. Relację tekstową na żywo z meczu FC Barcelona - Leganes można będzie śledzić na naszej stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Początek o godz. 21:00.

Jedenastka FC Barcelony na mecz z Leganes wg "Mundo Deportivo":