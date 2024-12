O której gra FC Barcelona? Gdzie oglądać Barcelona - Leganes? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Gdy wieczorem w środę 11 grudnia na Signal Iduna Park w Dortmundzie sędzia zagwizdał po raz ostatni, cała Barcelona mogła odetchnąć. Zespół Hansiego Flicka dwa razy tracił prowadzenie w starciu Ligi Mistrzów z Borussią, ale ostatecznie kapitalne wejście z ławki Ferrana Torresa (ustrzelił dublet), przesądziło o zwycięstwie Katalończyków 3:2. Niezwykle potrzebnym zwycięstwie i to nie tylko dlatego, że Barcelona jest już o krok od bezpośredniego awansu do 1/8 finału LM.

Real znów się potknął. Barcelona musi skorzystać

Otóż przede wszystkim Katalończycy przeżywają obecnie trudny moment w La Liga i taka wygrana była im moralnie bardzo potrzebna. Barcelona na cztery ostatnie mecze ligowe wygrała tylko jeden (5:1 z Mallorcą). Ostatnio wypuścili wyjazdowe zwycięstwo z Realem Betis w czwartej minucie doliczonego czasu gry (2:2). Roztrwonili tym samym większość przewagi nad Realem Madryt, który mógł ich nawet na chwilę wyprzedzić, ale w tej kolejce tylko zremisowali 3:3 z Rayo Vallecano.

Tego Lewandowski jeszcze nie robił

Ta wpadka to szansa dla Barcelony, by nie dać madrytczykom kolejnej szansy na przeskoczenie ich w tabeli. Na drodze Roberta Lewandowskiego oraz reszty zespołu stanie Leganes. Drużyna zdecydowanie znacznie słabsza, okupująca obecnie 17. miejsce w tabeli La Liga z przewagą zaledwie punktu nad strefą spadkową.

Na ostatnie pięć ligowych spotkań wygrali tylko jedno (1:0 z Sevillą), a w poprzedniej kolejce na własnym boisku zostali rozbici 0:3 przez Real Sociedad. Z kolei w Pucharze Króla dopiero po karnych wyeliminowali czwartoligowca CD Estepona (2:2, 5:4 w karnych). Co ciekawe Robert Lewandowski jeszcze nigdy nie strzelił jej gola, ale to dlatego, że... ani razu z nią nie grał. Leganes to beniaminek, który wrócił do La Liga po raz pierwszy od sezonu 2019/20. A że w Pucharze Króla los ich z Barceloną nie kojarzył, to Polak nie miał okazji, by ustrzelić cokolwiek przeciwko temu zespołowi.

O której gra FC Barcelona? Gdzie oglądać Barcelona - Leganes? [TRANSMISJA, STREAM, RELACJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz FC Barcelona - Leganes odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o 21:00 na Estadi Olimpic Lluis Companys. Transmisja na Canal+ Sport, a także w Internecie w Canal+ Online oraz na Playerze (po wykupieniu odpowiednich pakietów). Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.