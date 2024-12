Będą zmiany! Ogłosili skład Barcelony. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

Pięć - tyle punktów w ostatnich pięciu ligowych meczach zdobyła FC Barcelona. Słabsza seria rozpoczęła się 10 listopada od meczu z Realem Sociedad (0:1). Potem Barcelona zremisowała 2:2 z Celtą Vigo i Realem Betis, wygrała 5:1 z Mallorką i przegrała 1:2 z Las Palmas. Mimo to Barcelona nie straciła prowadzenia w ligowej tabeli. Przed startem 17. kolejki Barcelona miała 38 punktów i dwa punkty przewagi nad drugim Realem Madryt. W związku z remisem Realu w meczu z Rayo Vallecano (3:3), Barcelona ma punkt zapasu nad odwiecznym rywalem.

Barcelona może zwiększyć przewagę nad Realem w niedzielę, jeżeli wygra u siebie z Leganes. Po raz pierwszy przeciwko temu rywalowi zagra Robert Lewandowski. - Myślę, że każdy zespół próbuje znaleźć u nas jakieś słabości, więc to normalne. Będą walczyć do końca, żeby zdobyć jakieś punkty, ale wszystko zależy od nas. Wiem, że nasza drużyna jest w stu procentach skupiona na tym spotkaniu, szanuje przeciwnika, ale musimy zagrać swój mecz, swoją piłkę - mówił Flick na przedmeczowej konferencji prasowej (cytat za: fcbarca.com).

Leganes zajmuje 17. miejsce z 15 punktami i ma punkt przewagi nad Espanyolem, który znajduje się już w strefie spadkowej. Czy starcie z rywalem na takim poziomie będzie kolejną okazją do odpoczynku dla Lewandowskiego? Hiszpańskie media znają już odpowiedź na to pytanie.

Flick zmieni skład Barcelony. Co z występem Lewandowskiego?

"Zmiany" i "rotacje" - to słowa, które hiszpańskie dzienniki odmieniają przez wszystkie przypadki przy okazji awizowania składu Barcelony na mecz z Leganes. Mimo potencjalnych rotacji w wyjściowym składzie Barcelony ma znaleźć się Lewandowski. "El Espanol" i "AS" przewidują, że na skrzydłach pojawi się duet Raphinha - Yamal. W katalońskim "Sporcie" widnieje duet Ferran Torres - Fermin Lopez, natomiast "Marca" awizuje parę Yamal - Ferran. "Sport" zapowiada, że w końcu odpoczynek dostanie Raphinha.

"AS" i "Sport" dodatkowo ogłaszają, że w składzie Barcelony ma się znaleźć Ronald Araujo. To byłby jego pierwszy występ w barwach Barcelony od 19 maja i starcia z Rayo Vallecano (3:0). Występ Urugwajczyka niejako potwierdził już sam Flick. - Ronald jest gotowy do gry, to także dla niego bardzo duży krok. To, co mam w głowie to plan, żeby Araujo zagrał. Nie jestem przekonany, czy wyjdzie w pierwszej jedenastce, ale plan zakłada, że jutro dostanie jakieś minuty - tłumaczył trener Barcelony.

W hiszpańskich mediach nie ma zgodności co do ustawienia środka pola. "Sport" wskazuje tercet Frenkie De Jong - Marc Casado - Dani Olmo. Z kolei "El Espanol" zamiast De Jonga i Olmo widzi duet Pedri - Fermin. Z kolei "AS" przewiduje, że Flick postawi na trio Casado - Gavi - Pedri.

Przewidywane składy Barcelony na mecz z Leganes według:

"Marki": Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Gavi - Yamal, Olmo, Torres - Lewandowski,

"AS-a": Pena - Kounde, Araujo, Martinez, Balde - Casado, Gavi - Yamal, Pedri, Raphinha - Lewandowski,

"El Espanol": Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde - Pedri, Casado - Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski,

"Sportu": Pena - Kounde, Araujo, Martinez, Balde - De Jong, Casado, Olmo - Torres, Lewandowski, Fermin.

Mecz Barcelona - Leganes rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.