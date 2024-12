Flick wypalił na konferencji. Cała Hiszpania go cytuje

- Moja reakcja nie była zbyt dobra, to oczywiste - podkreślał Hansi Flick na sobotniej konferencji prasowej. W ten sposób odniósł się do incydentu z meczu z Realem Betis, po którym zobaczył czerwoną kartkę. Początkowo mocno się z nią nie zgadzał, ale jego najnowsza wypowiedź sugeruje, że nieco ochłonął i przemyślał sytuację. Mimo wszystko miał ważny apel do sędziów. Będzie o nim głośno.

3 Fot. REUTERS/Wolfgang Rattay Otwórz galerię Na Gazeta.pl