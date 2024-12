Flick się nie patyczkuje. Lewandowski nigdy czegoś takiego nie przeżył

23 gole, dwie asysty w 22 spotkaniach - tak świetny bilans ma Robert Lewandowski w tym sezonie w barwach FC Barcelony. Dzięki temu jest najlepszym obecnie strzelcem w La Lidze oraz w Champions League.

Hansi Flick się nie patyczkuje. Robert Lewandowski nigdy czegoś takiego nie przeżył

Robert Lewandowski, choć strzela gole jak na zawołanie wcale nie jest 100 proc. pewniakiem do gry w podstawowym składzie, a już na pewno do rozegrania 90 minut. Niemiecki szkoleniowiec nie boi się ściągać Lewandowskiego z boiska, jeśli uzna, że jest taka konieczność. Zmienił Polaka w drugiej połowie w aż 12 z 22 spotkań. W dwóch ostatnich pojedynkach Lewandowski schodził z boiska w 74. minucie (z Realem Betis) oraz w 71. minucie (z Borussią Dortmund).

"Decyzja, od której można było skompromitować, ale okazała się dobra. Ferran Torres strzelił dwa gole, które zapewniły Barcelonie zwycięstwo na Signal Iduna Park" - pisze "El Desmarque".

Lewandowski był zmieniany już w 12 meczach w tym sezonie. To dla niego praktycznie całkowita nowość. W poprzednim sezonie za kadencji trenera Xaviego schodził z boiska 15 razy, ale w całym sezonie! Mało tego, w swoim pierwszym w Barcelonie oraz w poprzednich siedmiu w barwach Bayernu Monachium, ani razu nie był zmieniany więcej niż 10 razy!

"Napastnik nie jest przyzwyczajony do odpoczynku, do dawkowania minutami. Hansi Flick chce, by utrzymał formę i uniknął jakiejkolwiek kontuzji spowodowanej nadmiernym stresem, ale też chce dawać minuty innym zawodnikom" - dodaje "El Desmarque".

FC Barcelona jest liderem La Ligi. W 17 spotkaniach ma 38 punktów, dwa więcej od Realu Madryt, ale też jeden mecz rozegrany więcej. Drużyna Flicka w niedzielę zagra u siebie z Leganes. Początek spotkania o godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

