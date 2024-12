Sensacyjny wyrok ws. Lewandowskiego. Są gotowi go odstawić

Robert Lewandowski nie zachwycił swoją postawą w meczu z Borussią Dortmund. Polak zszedł z murawy w 71. minucie i został zastąpiony przez Ferrana Torresa. Hiszpan już po czterech minutach zaliczył trafienie na 2:1, a później ustalił wynik meczu na 3:2.

Hiszpanie trąbią o odrodzeniu Ferrana Torresa

Torres wrócił niedawno do składu po kontuzji mięśnia, która wykluczyła go z gry na prawie miesiąc. W ostatnich trzech meczach strzelił cztery gole, co jest jego najlepszą serią od początku kariery. W związku z tym w hiszpańskich mediach pojawiły się apele, by Hiszpan otrzymywał więcej minut na boisku. - Widzisz, co się dzieje, gdy dajesz zawodnikom pograć przynajmniej 15-20 minut - zwrócił się do Flicka hiszpański dziennikarz - Paco Gonzalez - w radiowej audycji "El Partidazo de la Cope".

Kataloński "Sport" zaczął pisać o "odrodzeniu" Ferrana Torresa. Zaczęto również zastanawiać się, co powinien zrobić Hansi Flick, który zyskał zawodnika bardzo skutecznego, ale wchodzącego głównie z ławki (Torres wyszedł w wyjściowej jedenastce w wygranym 5:1 meczu z Mallorcą). Rywalizuje on w końcu z Robertem Lewandowskim, czyli liderem klasyfikacji Złotego Buta (23 gole w 22 meczach) i napastnikiem, który przebił barierę 100 goli w Lidze Mistrzów.

To może słono kosztować Lewandowskiego

Zdaniem dziennikarzy niemiecki trener powinien wziąć pod uwagę liczby Ferrana Torresa i ostatnią formę Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich czterech meczach trafił do siatki tylko raz (z Mallorcą nie podniósł się nawet z ławki). Według "Sportu" Hansi Flick może nawet zdecydować się na wystawienie Hiszpana do pierwszego składu na mecz z Leganes, co byłoby równoznaczne z tym, że Polak zostanie odesłany na ławkę.

Ferran Torres strzelił pięć goli w 14 meczach. Według wyliczeń Hiszpan trafia do siatki co 117 minut, co jest czwartą najlepszą średnią w drużynie, a lepsi są od niego tylko Robert Lewandowski (co 78 minut), Pablo Torre (89') i Pau Victor (105'), przy czym dwóch ostatnich wymienionych zawodników ma bardzo niską liczbę minut na murawie. W zeszłym sezonie były zawodnik Manchesteru City zdobył 11 bramek w 42 meczach.

